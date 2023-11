Viceprimarul din Sectorul 6, Alexandru Gâdiuţă, a fost exclus din USR

Biroul Municipiului Bucureşti al USR a decis cu unanimitate de voturi excluderea din USR a lui Alexandru Gâdiuţă, viceprimarul din Sectorul 6, a anunţat formaţiunea politică.

„Ne reiterăm fermul angajament faţă de principiile promovate de USR: integritate şi bună guvernare. Orice reprezentant al USR din administraţia publică are obligaţia de a promova şi proteja valorile USR, de a modela politici publice conforme cu aceste valori şi de a acţiona în instituţiile publice pe care le conduce în conformitate cu acestea”, a transmis USR Bucureşti, potrivit Agerpres.

Alexandru Gâdiuţă preciza luni că s-ar încerca „mazilirea” sa pe fondul unor „pretexte absolut calomnioase”. El sublinia că nu a „aranjat niciodată niciun contract, nicio angajare” şi că nu a promovat nicio practică sau procedură ilegală.

„Pentru că insist să deranjez 'mi se pregăteşte ceva'. Se încearcă o mazilire a mea pe fondul unor pretexte absolut calomnioase, fiind invocate inclusiv aspecte din viaţa personală. Ca să fie foarte clar: NU am 'aranjat' niciodată niciun contract, nicio angajare, nu am încurajat, promovat, aprobat nicio practică sau procedură ilegală. Poate fi verificat foarte uşor faptul că nici măcar nu am atribuţii în speţe legate de acuzele ce mi se aduc”, a scris Gâdiuţă, pe Facebook.

Ce spune USR București

„Există o sesizare din partea Biroului Local al Sectorului 6 - sesizare votată în unanimitate de către întreaga conducere a sectorului, aceeași conducere care l-a susținut pe Alexandru Gâdiuță până acum. Ce vă pot spune este că responsabilitatea fiecărui politician USR este de a se asigura că valorile fundamentale promovate de partid sunt respectate la nivelul instituțiilor pe care le conduc”, a explicat președintele USR București, Vlad Voiculescu, într-un răspuns pentru „Adevărul”.

Liderul filialei a refuzat să dea detalii cu privire la sesizarea pentru excluderea viceprimarului din Sectorul 6. „Aș prefera să nu mă pronunț înainte să avem ședința de Birou Municipal în această seară. Aștept să aud și eu argumentele de o parte și de cealaltă”, a mai transmis Vlad Voiculescu.