Crin Antonescu, despre acuzația că ar fi consumator de alcool: Beau mai puțin decât oamenii obișnuiți

Candidatul Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a negat, sâmbătă, că ar fi consumator de alcool, lucru sugerat de unele clipuri care circulă în mediul online.

Crin Antonescu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Craiova, dacă este afectat de clipurile care circulă în mediul online şi care sugerează că ar fi consumator de alcool şi dacă este vreun sâmbure de adevăr în acestea.

”Nu, dacă ar fi adevărat, poate că mi-ar afecta sănătatea. Nu este adevărat, nu sunt abstinent, consum alcool probabil sub media oamenilor obişnuiţi. N-am înţeles de unde a ieşit această calomnie, dar...e binevenită, că lipsea din panoplie”, a răspuns Crin Antonescu.

El a precizat că nu are o problemă cu alcoolul, dar nici nu poate răspunde la tot ce apare.

”Am anunţat la un moment dat – încercând să preîntâmpin alte variante – că n-am violat pe nimeni, n-am sechestrat pe nimeni, că nu sunt canibal, mă rog, e infinită posibilitatea”, a mai afirmat candidatul Coaliţiei.

Crin Antonescu este candidatul Alianţei „România Înainte" la prezidenţiale. Partidele din coaliție, PSD, PNL și UDMR au votat susținerea lui Crin Antonescu în calitate de candidat comun pentru alegerile prezidențiale din 4 si 18 mai.

În urmă cu o lună, Crin Antonescu a ţinut să clarifice lucrurile în ceea ce priveşte situaţia sa financiară şi a dat asigurări că finanţarea campaniei sale electorale va fi transparentă.

„Nu am avut niciun fel de datorie financiară de acum mulţi ani, când împreună cu soţia mea a făcut un credit la o bancă pentru achiziţionarea apartamentului în care locuim. S-a terminat de câţiva ani buni - cinci-şase - achitarea acestei datorii. Nu am avut nici înainte, nu am nici acum vreo datorie de vreun fel, ca persoană privată, la nimeni. Nici la stat, nici la privaţi. Iar situaţia averii mele poate fi urmărită în toţi aceşti ani, până astăzi, în urma faptului că soţia mea, fiind persoană publică şi fiind demnitar - europarlamentar, comisar european - prin efectul legii, în declaraţia ei de avere, apar şi veniturile mele. Deci, nu sunt dator şi nu am fost vreodată”, a declarat Crin Antonescu.