Claudiu Târziu, suspendat din funcția deținută în AUR. Ce interdicție a primit

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a fost suspendat din funcție sâmbătă, 5 aprilie, și a primit interdicție de a mai candida pentru o poziție la vârful partidului.

Considerat al doilea om ca influență în cadrul partidului AUR, Târziu a declarat la scurt timp după că nu cunoaște motivele pentru această decizie și că așteaptă o notificare oficială.

„Am aflat și eu tot pe surse de această decizie, nu am fost informat oficial, deci nu știu care sunt motivele. Aștept decizia oficială ca să mă decid ce am de făcut pe mai departe”, a declarat Târziu, pentru Mediafax.

Europarlamentarul a fost suspendat în urma unei ședințe care a avut loc sâmbătă, conform unor surse din partid citate de Știri pe surse. Acțiunea vine după o perioadă de tensiune între târziu și George Simion, președintele formațiunii și candidat la alegerile prezidențiale. Sursele citate susțin că Târziu nu a fost convocat la ședința în timpul căreia a fost luată decizia.

În septembrie 2019, Claudiu Richard Târziu a lansat împreună cu George Simion platforma politică Alianța pentru Unirea Românilor. În ultima perioadă, Târziu a subliniat în anumite declarații că George Simion și alți membri din AUR nu ar reprezenta în mod autentic valorile naționale și tradiționale sau nu ar avea o viziune consistentă și fundamentată pe principii conservatoare.

În urmă cu o săptămână, europarlamentarul formațiunii de extremă dreapta a spus că se așteaptă la o astfel de mutare, care ar putea fi luată de „George Simion cu mâna conducerii colective”.

La acel moment, Târziu spunea că, dacă va fi exclus din partid, va înființa un nou grup.