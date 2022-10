Ciucă spune că majorarea pensiilor nu va depăşi 11%

Premierul României a afirmat astăzi că pensiile românilor vor crește începând din ianuarie 2023, însă „nu mai mult de 11%, pentru că orice procent peste impactează deficitul”.

Nicolae Ciucă susține că în acest an România va avea pentru prima dată un buget realizat pe programe, din acest motiv procesul de realizare al proiectului de buget a fost încetinit.

„Am să afirm ce am afirmat de fiecare dată, vom face în așa fel încât să avem cât mai curând proiectul de buget de anul viitor pe masa guvernului, un proces diferit pentru că este prima dată când realizăm bugetul și finanțarea pe programe. Am temporizat, am încetinit ritmul de realizare al proiectului de buget, fiecare minister lucrează să își alinieze procesele interne, să realizăm bugetarea pe programe, iar procentul , am să continui să afirm că trebuie să se încadreze în limitele bugetare, dar nu mai mult de 11%, pentru că orice procent peste 11% impactează deficitul” , a declarat premierul României la finalul vizitei la Platforma Industrială Dacia Mioveni.

Premierul rămâne constant în declarațiile privind majorarea pensiilor, acesta a menționat la începutul lunii că în urma discuțiilor din partid a fost stabilit că procentul cu care se pot majora pensiile nu trebuie să producă un deficit mai mare la buget. Prin urmare, limita de creștere este de aproximativ 11%.

De asemenea, Marcel Ciolacu a declarat în cadrul podcastului EVZ că pensiilor vor fi mărite din 2023, iar 10% este minimul. Liderul PSD a precizat că „minimul de la care pornim va fi legea, căci trebuie să respectăm legea”.

Context

Partidele politice s-au întrecut în ultimele luni pe avansarea unor procente tot mai mari pentru majorarea pensiilor. Singurul care a rămas rezervat e premierul Nicolae Ciucă, în așteptarea tuturor datelor privind bugetul pe 2023.

În timp ce PSD a insistat cu procentul de 10%, fostul șef PNL, Florin Cîțu a afirmat că pensiile pot fi mărite cu 15%, iar prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan a avansat procentul de 16%, susținând că în cazul în care social-democratul Adrian Căciu nu găsește resursele de finanțare, ar trebui să plece de la conducerea ministerului de Finanțe.

În același timp, Forța Dreptei a depus un proiect pentru creșterea pensilor cu 18%, partidul neavând însă un grup în Legislativ.

Și PMP, formațiune care nici măcar nu este reprezentată parlamentar, a avansat cifra de 25%. Și mai mult plusează Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene din partea USR, care a negociat PNRR. USR-istul a explicat într-un mesaj pe Facebook faptul că Guvernul poate mări pensiile și cu 27%, dacă vrea.