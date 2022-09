Ciucă, despre aderarea Republicii Moldova la UE: Abia atunci misiunea noastră va fi împlinită

Premierul Ciucă a participat la Forumul „Moldova-România: Capital Bridges”, ocazie cu care a întărit sprijinul României cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Vrem să contribuim în continuare la dezvoltarea economică a Republicii Moldova și la implementarea proiectelor care o vor ajuta să intre mai repede în familia Uniunii Europene. Vă spun că atunci când va fi admisă Republica Moldova în UE mă voi bucura la fel de mult ca atunci când a intrat România în familia europeană. Abia atunci misiunea noastră va fi cu adevărat împlinită, iar moldovenii și românii se vor putea bucura împreună de beneficiile statului de membru al UE” , a precizat Nicolae Ciucă.

Premierul României a afirmat în cadrul Forumului „Moldova-România: Capital Bridges” că Republica Moldova trebuie să își continue drumul către aderarea la UE, iar România va face tot ce este posibil din punct de vedere tehnic și uman pentru a sprijini efortul țării vecine.

„Am avut mai multe întâlniri bilaterale cu doamna prim-ministru, am avut o ședință de Guvern comună la Chișinău, am discutat care sunt acțiunile concrete pe care putem să le întreprindem împreună astfel încât putem cu adevărat să sprijinim și să ajutăm la efortul pe care Republica îl face în parcursul său pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am stabilit elemente concrete care sunt legate de criza pe care o traversăm și suntem dispuși să sprijinim cu tot ceea ce este necesar, astfel încât guvernul Republicii Moldova să fie în măsură să gestioneze această situație de criză. Sunt problemele legate de asigurarea surselor de gaz, asigurarea energiei electrice și desigur, accesul la piața europeană. Subiecte pe care le-am discutat la Chișinău, la București și la Bruxelles, astfel încât să împărtășim din experiența noastră și să convinge autoritățile de la Bruxelles că Republica Moldova trebuie să își continue drumul pentru aderarea la Uniunea Europeană. Noi suntem dispuși să facem tot ce este posibil tehnic și uman încât să sprijinim acest efort” , a declarat premierul Nicolae Ciucă la Forumul „Moldova-România: Capital Bridges”.

Nicolae Ciucă s-a arătat încrezător cu privire la deciziile luate de guvernele celor două țări vor ajuta Republica Moldova să depășească criza gazului și energiei electrice.

„Eu sunt încrezător că prin tot ce am convenit și am decis împreună vom putea să facem în așa fel încât să sprijinim autoritățile Republicii Moldova să poată să își asigure cetățenii că fac tot ceea ce le este la îndemână astfel încât să depășească această criză și să treacă mai ușor prin iarna anilor 2022-2023” , a precizat premierul.