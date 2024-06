Ciolacu îi arată obrazul lui Ciucă, iar șeful PNL reacționează: „Nu înțeleg de ce această reacție. Afară este foarte cald” VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, 27 iunie 2024, la Bruxelles, că este evident că PNL doreşte să schimbe regulile jocului, referindu-se la blocajul din coaliţie privind stabilirea datei alegerilor prezidenţiale.

Ciolacu a precizat că dacă decizia PNL rămâne aceeaşi, nu are rost să facă o nouă şedinţă a coaliţiei. Preşedintele PSD a mai spus că abordarea sa este foarte clară, şi anume că liberalii nu şi-au ţinut cuvântul dat.

„Abordarea mea de preşedinte al PSD este una foarte clară, dânşii nu şi-au ţinut cuvântul dat Poate trebuie să înţelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este şi în discuţiile în cadrul coaliţiei. Pe de altă parte, trebuie să înţelegem şi faptul că nu mai avem Miliţie, avem Poliţie, şi România s-a schimbat pe fond şi noi, politicienii, dacă dorim să fim respectaţi, trebuie să ne schimbăm şi noi”, a spus Ciolacu.

Nicolae Ciucă a reacţionat la afirmaţiile lui Marcel Ciolacu şi a precizat că nu înţelege reacţia acestuia.

„Sincer, chiar nu înțeleg de ce această reacție. Afară este foarte cald, asta da, pot să înțeleg. Ne bucurăm de rezultatul meciului echipei României de aseară, da, și folosesc acest prilej pentru a felicita jucătorii echipei naționale de fotbal. Dar atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale. Ca atare, haide să stăm jos și să discutăm, să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în așa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”, a precizat Nicolae Ionel Ciucă, președintele PNL.

După ultimele sondaje care îl plasează pe președintele PNL, Nicolae Ciuca, pe locul patru în intenția de vot pentru primul fotoliu în stat, liberalii împing un scenariu pentru alegeri în luna noiembrie. Catalin Predoiu, Ministrul de Interne, mai are câteva zile la dispoziție pentru a veni cu propunerea de date finale pentru următoarea rundă de alegeri.

După ce săptămâna trecută au propus, în cadrul ședinței coaliției de guvernare, un calendar pentru alegerile prezidențiale în care turul I să aibă loc la 29 septembrie, respectiv turul II la 13 octombrie, acum liberalii vin cu noi propuneri. PNL vrea alegeri prezidențiale în noiembrie sau chiar decembrie. Toate aceste scenarii, pentru ca Nicolae Ciucă și Lucian Bode să nu piardă scaunul de la șefia partidului.

”Nu am stabilit încă să avem o şedinţă de coaliţie. Este evident că PNL doreşte să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeaşi, nu are rost să facem o şedinţă a coaliţiei”, a spus premierul la Bruxelles.

El a precizat că trebuie făcută o distincţie clară între funcţia sa de preşedinte PSD şi responsabilitatea de premier.

„Eu am anunţat, cum era corect, pentru că nu există doar două partide care sunt competitori politici în România, PSD şi PNL, şi am anunţat un calendar în aşa fel încât toate partidele şi toţi liderii politici să îşi organizes alegerile în funcţie de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus 29 septembrie. Am înţeles că acum se doreşte altă dată”, a mai spus Ciolacu.

Liderii coaliţiei de guvernare, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, au decis, săptămâna trecută, în urma ședinței care a avut loc la Palatul Victoria, asupra a două variante de lucru în privința organizării alegerilor prezidențiale „Turul 1: pe 15 septembrie sau pe 29 septembrie”, potrivit surselor politice consultate de „Adevărul”.

Tensiuni pe tema alegerilor prezidențiale

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, vineri, vicepremierului și ministrului Afacerilor de Interne, Cătălin Predoiu, să pregătească proiectul hotărârii de guvern privind alegerile prezidențiale, urmând ca marți coaliția de guvernare să stabilească „la care dintre cele două date 15 sau 29 septembrie se va desfășura primul tur”.

Declarația a venit ca urmare a deciziei luate în cadrul întâlnirii de joi a celor doi lideri, la o zi după ședința care nu dusese la nici un rezultat, la care ambele partide își mențineau poziţia în ceea ce priveşte calendarul alegerilor din acest an.

PNL ar fi vrut mutarea alegerilor prezidențiale în noiembrie, chiar dacă în luna martie agrease ca alegerile sa fie organizate în septembrie.

Iar de cealaltă parte, Marcel Ciolacu cerea respectarea înțelegerii, mai ales că decizia de stabilire a datei alegerilor e a premierului. Din cauza neînțelegerilor, PSD îi amenința pe miniștrii PNL cu excluderea din Guvern dacă nu semnează pentru ca alegerile prezidențiale să fie organizate în septembrie, așa cum vrea să impună premierul Marcel Ciolacu.