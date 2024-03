Ciolacu, de Ziua Poliției Române: Să acţionaţi cu maximă seriozitate în combaterea traficului de droguri

Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, cu ocazia Zilei Poliţiei Române, că țara noastră este expusă la circuitele infracţionale internaţionale, iar oamenii legii trebuie să anticipeze şi să combată orice nouă provocare. Prim-ministrul a cerut polițiștilor să acţioneze cu maximă seriozitate şi severitate în lupta cu traficul de droguri, mai ales când ţinta traficanţilor sunt minorii.

"Aş dori să remarc şi faptul că, odată cu avansul tehnologic şi cu democratizarea accesului la informaţii, infracţiunile evoluează şi se diversifică. România este o ţară deschisă, iar asta ne face expuşi la circuitele infracţionale internaţionale. Apar noi provocări, pe care Poliţia Română trebuie să le anticipeze şi să le combată. Poliţiştii trebuie să-şi adapteze permanent metodele şi să urmeze stagii de perfecţionare pentru a combate mijloacele din ce în ce mai sofisticate ale infractorilor. Şi vă dau aici un scurt exemplu: traficul de droguri. Multă vreme, când ţara noastră a avut graniţele închise, am fost feriţi de acest flagel. Ulterior, am devenit o ţară de tranzit, iar în ultimii ani am început să devenim din ce în ce mai mult o ţară de destinaţie pentru traficul pentru traficanţii de droguri. Este o situaţie relativ nouă, iar Poliţia trebuie să se adapteze şi să-şi dezvolte capacităţile pentru a face faţă acestui fenomen. Vă cer să acţionaţi cu maximă seriozitate şi severitate în combaterea traficului de droguri. În special atunci când ţinta traficanţilor sunt minori", este mesajul lui Ciolacu cu ocazia Zilei Poliţiei Române, citit de Alexandru - Mihai Ghigiu, şeful cancelariei primului ministru, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Cercul Militar.

Premierul susţine că România este o ţară sigură, cu un grad scăzut al criminalităţii în comparaţie cu alte state occidentale, unde se înregistrează acte de violenţă în şcoli sau pe stradă, soldate cu victime, acte de vandalism în magazine sau la metrou, conform Agerpres.

"În ultima perioadă, graţie globalizării informaţiei, vedem la jurnalele de ştiri imagini şocante din state despre care spunem că sunt mai dezvoltate ca România. Acte de violenţă în şcoli sau pe stradă, soldate cu victime, acte de vandalism în magazine sau la metrou sunt un tablou care ne dau sentimentul de teamă sau insecuritate. Dar în România nu este aşa. Iar asta o spun mai ales românii care se întorc acasă, după ce au locuit o perioadă în străinătate. Ei remarcă faptul că România stă mai bine în această privinţă comparativ cu multe state occidentale. Asta nu înseamnă că în România nu există infracţiuni sau că nu există acte de violenţă. Însă frecvenţa şi gravitatea lor este mai redusă decât în alte părţi. Şi la noi s-au făcut greşeli. Trebuie să admitem că, fie s-a intervenit cu întârziere, fie s-au făcut diferite erori, care au fost puternic mediatizate de mass-media. Însă nimeni nu e perfect. Dincolo de aceste neajunsuri, România este o ţară cu o criminalitate scăzută, România este o ţară sigură. Iar acest lucru se datorează Poliţiei Române, care merită, atâta astăzi, cât şi în fiecare zi, felicitările şi recunoştinţa noastră", declară Ciolacu.