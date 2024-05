Ciolacu a discutat cu Iohannis despre trimiterea unui sistem de apărare Patriot în Ucraina: Umează o decizie în CSAT

Premierul Ciolacu a declarat, marţi, că a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis despre trimiterea unui sistem Patriot către Ucraina, refuzând să-și arate poziția pe această temă și subliniind că urmează să se ia o decizie în acest sens în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

”Am avut o discuţie cu preşedintele României, urmează să luăm o decizie în CSAT”, a anunțat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței de Guvern, menționând că discuția a avut loc „în aceste zile”.

Întrebat cum se raportează el la acest subiect, premierul a răspuns: „Sunt ferm convins că după CSAT veţi afla decizia. (...) Este o decizie care se ia în CSAT. Aici nu avem păreri când vorbim de apărarea națională”. ”Eu atunci spun că mai bine este să desființăm CSAT - ul și să luăm hotărârile noi, aici în cercul militar de la Brașov” , a adăugat apoi, ironic, după ce întrebarea s-a repetat, menționând că nu s-a supărat, ci doar se raportează la ce va hotărî: „împreună cu președintele României în CSAT, împreună cu colegii mei”.

Prim-ministrul a mai precizat în cadrul conferinței de presă că președintele Klaus Iohannis va stabili când va avea loc ședința CSAT și a menționat că nu a spus că ministrul Apărării ar avea reticențe mari. „Eu nu am spus mari am spus că avea rețineri”, a subliniat șeful Executivului.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică, că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, are reţineri mari ca România să dea un sistem de apărare Patriot Ucrainei, adăugând că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis pe această temă şi că decizia va fi luată în CSAT.

"Suntem trei state cu sistemul Patriot - este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministru al Apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina", a afirmat Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3, scrie Agerpres.

Iar șeful Senatului, Nicolae Ciucă, a afirmat că decizia privind trimiterea unui sistem de apărare Patriot în Ucraina, va fi luată în CSAT, în urma unei analize a tuturor consecințelor.

„Este un subiect care nu trebuie politizat. Este o decizie care se va lua în CSAT, așa cum a anunțat și domnul președinte, după analiza structurilor responsabile în acest domeniu. Pe baza detaliilor care însoțesc o astfel de hotărâre va urma o decizie asumată de la cel mai înalt nivel”, a explicat Nicolae Ciucă, luni, potrivit Digi24.