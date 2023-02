Cine sunt cei mai urmăriți politicieni pe rețelele sociale

Klaus Iohannis continuă să fie cel mai popular politician pe rețelele sociale, în timp ce deținătorii altor funcții de top în statul român nu prind primele locuri, spre deosebire de unii parlamentari controversați.

În România, cea mai populară rețea socială este Facebook, în condițiile în care datele Statista (platformă internațională care oferă date despre piețe și consumatori) arată că în august 2022 erau 12,4 milioane de utilizatori. Spre deosebire, o rețea ca Twitter avea, în octombrie 2022, doar circa 440.000.

Cel mai popular politician român pe Facebook este în continuare Klaus Iohannis, președintele României. Șeful statului are pe Facebook 1,8 milioane urmăritori, similar cu numărul pe care îl avea și în urmă cu jumătate de an, la precedenta analiză a „Adevărul”. Mesajele din online ale lui Iohannis, de la începutul acestui an, au strâns între 1.700 și 2.800 de reacții (like-uri, reacții etc.) și peste o mie de comentarii fiecare. Comentariile au fost pro, contra sau ironice.

Al doilea politician în topul popularității este George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor. Simion a crescut de la 1,2 milioane urmăritori pe Facebook la 1,3 milioane în jumătate de an. Liderul AUR a fost foarte vizibil mai ales în luna august, când și-a organizat nunta care a atras atenția publică. Prin videoclipurile pe care le transmite în direct, Simion reușește să depășească și 10.000 de reacții, dar și câteva mii de comentarii. În schimb, mesajele scrise adună mai puține reacții, adică între 1.200 și 18.000, plus mii de comentarii. De asemenea, la fel ca în cazul altor politicieni, părerile internauților sunt împărțite, acesta fiind criticat mai ales pentru poziționarea sa anti-Ucraina.

Firea, fruntașa PSD

Gabriela Firea, ministru al Familiei și prim-vicepreședinte PSD, e și ea pe un val ascendent, numărul de urmăritori crescând de la 561.000 de persoane la 566.000, în ultima jumătate de an. La mesajele Gabrielei Firea constant sunt peste o mie de reacții și câteva sute de comentarii, majoritatea pozitive, dat fiind faptul că temele sale sunt mai ales sociale.

În top cinci politicieni ca popularitate mai sunt Diana Șoșoacă, senatoare independentă aleasă pe listele AUR, și Dacian Cioloș, fost premier și eurodeputat REPER. Șoșoacă a pierdut circa 4.000 de utilizatori în condițiile în care mai are 448.000 de urmăritori, în timp ce în vară avea 452.000 de persoane. Mesajele sale sunt anti-UE, anti-NATO, anti-multinaționale și anti-Ucraina, fiind printre politicienii care au mers la Ambasada Rusiei anul trecut pentru a vorbi de „neutralitatea României” în cazul războiului din Ucraina. Și Cioloș e pe trend descendent, în condițiile în care mai are 421.000 de urmăritori, cu 3.000 mai puțin față de ultima analiză.

Liderii de partid, fără tracțiune în social media

Dintre liderii de partide, Marcel Ciolacu (care e și președinte al Camerei Deputaților) a cunoscut o creștere consistentă, adică de la 107.000 de urmăritori la 157.000 de urmăritori, în ultimele șase luni. Însă tot nu reușește să ajungă printre fruntași. Nicolae Ciucă, premier al României și șef al PNL, are la rândul său 58.000 de urmăritori, cu 2.000 mai mulți față de acum jumătate de an. Nici al treilea lider al Coaliției, Kelemen Hunor, nu stă prea bine, la cei aproximativ 41.000 de urmăritori.

În rândurile formațiunilor din Opoziție, Cătălin Drulă (USR) și Ludovic Orban (Forța Dreptei), liderii de partid, au reușit să atingă 85.000 de persoane care urmăresc activitatea lor pe Facebook. Drulă a cunoscut o creștere de 12.000 de utilizatori în ultima jumătate de an, în timp ce Orban doar 5.000 de noi utilizatori.

Cum stau independenții

Mircea Geoană, secretar general-adjunct al NATO și posibil prezidențiabil, are 203.000 de urmăritori, iar postările sale generează între câteva sute și mii de like-uri. Fostul șef al PSD e ajutat și vizibilitatea sa, având o agendă zilnică în care se vede cu politicieni de top sau lideri de instituții.

Un alt independent, Nicușor Dan, care vrea încă un mandat de primar în 2024, reușește să mai câștige trei mii de utilizatori, ajungând la 246.000. Deși e primar, nu ministru sau cu o funcție cu reprezentare mai mare, Nicușor Dan strânge mii de reacții și sute de comentarii la fiecare mesaj.

Twitterul, folosit cu reținere

Twitterul nu prea este folosit de politicieni, acesta fiind dedicat în special celor care transmit mesaje privind activitatea externă, mesajele fiind în limba engleză și limitat la un număr de câteva sute de caractere. Și numărul urmăritorilor arată lipsa de tracțiune. Tot Iohannis are cei mai mulți urmăritori, adică 267.700 de persoane care i-au dat „follow”, urmat de Dacian Cioloș, cu 37.700 de urmăritori, și Bogdan Aurescu (ministrul Afacerilor Externe), cu 34.500 de utilizatori. Așadar, toți cu activitate diplomatică (Cioloș, de exemplu, a fost comisar între 2009 și 2014).

Like-urile și urmăritorii pot fi cumpărați

În mediul online sunt site-uri, inclusiv autohtone, care se ocupă cu atragerea de „urmăritori”. Mai exact, cu prețuri între 3,99 dolari și 1.189 de dolari, pot aduce între 100 și 50.000 de urmăritori, prin diferite metode. Și like-urile costă, cea mai ieftină ofertă fiind de 99 de cenți pentru 50, în timp ce pentru aproximativ 400 de dolari pot fi generate și 10.000 de like-uri. Acest lucru ar însemna însă o falsificare a impactului pe care îl generează un politician în mediul online și interacțiunea acestuia cu cei pe care ar vrea să-i atragă pentru a-l vota la alegeri.