Iohannis, săgeți către Ciolacu: Pe unii politicieni îi ia gura pe dinainte. Să trecem de declarațiile mărunte

Președintee României a precizat că la rotativa guvernamentală va aștepta propunerile Coaliției și va lua o decizivie privind noul premier, fiind de părere că atacurile voalate ale lui Marcel Ciolacu au fost „declarații mărunte”.

„Câteodată unii politicieni merg la televizor și îi ia gura pe dinainte, dar nu cred că cineva a uitat sau nu a înțeles că această coaliție a apărut dintr-o nevoie, țara trebuie să fie guvernabilă și să aibă un guvern stabil”, a afirmat Klaus Iohannis, fiind întrebat dacă îl va propune premier pe Marcel Ciolacu, după ce șeful PSD a considerat că România a avut câțiva „ani pierduți” din cauza ranchiunii lui șefului statului față de persoane și partide.

„Trebuie să avem puterea interioară să trecem cu mai mult sau mai puțină lejeritate peste anumite declarații mărunte și să vedem care este în realitate interesul României. Când coaliția va decide să facă o schimbare de guvern, se vor prezenta părțile interesate, îmi vor prezenta punctele de vedere și voi lua decizia cea mai bună pentru România”, a completat Iohannis.

Marcel Ciolacu precizase, într-un interviu la Antena 3: „Nu sunt evaluatorul și nici fan al președintelui Klaus Iohannis, este președintele României și am tratat cu respect instituția prezidențială. Mi-aș fi dorit ca în anumite momente ale domniei sale să trateze toate partidele cu aceeași măsură, să nu se implice în campaniile electorale, ar fi fost cred că un lucru foarte bun pentru democrația din România și pentru viitorul României, dar fiecare vom răspunde de faptele sale și de ce am făcut cât timp am fost oameni de stat în diferite funcții. Nu sunt la modul laudativ. Părerea mea că au fost ani de zile pierduți din cauza unor ranchiune și discuții politice și a unor decizii în acel moment”,

Atac la ministrul Finanțelor

Președintele Klaus Iohannis a cerut, joi, Ministerului Finanțelor, să clarifice dacă OMV Petrom va plăti taxa de solidaritate în România, precizând că actul normativ trebuie clarificat de inițiator (adică Finanțele – minister PSD) și subliniind că Ministerul Energiei (minister PNL) nu a fost consultat.

„Dacă va plăti sau nu o să vă spună cu siguranță cei care au făcut normativul, adică Ministerul Finanțelor. Am fost puțin surprins când m-am informat după aprobare și am aflat că Ministerul Energiei nu a fost cooptat în discuție. Chestiunea s-a discutat la nivel de Finanțe, ceea ce este în principiu în regulă, pentru că vorbim de o taxă, de un impozit. Dar am fost informat că se lucrează la acest act. Solicitarea mea a fost una singură: ca acest act să fie legal și clar, adică să nu încalce nicio directivă și nicio lege în vigoare în România și să fie atât de clar încât să nu apară discuții dacă este sau nu este. Rezultatul îl vedem la televizor: toată ziua, bună ziua se discută dacă este sau nu este. Cred că cei care eu lucrat pe document trebuie să vină să îl clarifice”, a declarat Klaus Iohannis.

Amintim că OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, a anunţat la începutul anului că se aşteaptă să nu plătească taxa de solidaritate pentru anul fiscal 2022, impusă prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186 publicată în data de 29 decembrie 2022, motivând că are „sub 75% din cifra de afaceri din sectoarele definite: extracţia ţiţeiului, extracţia gazelor naturale, extracţia huilei şi fabricarea produselor obţinute din rafinarea petrolului”.