Ce șanse are Elena Lasconi la președinția României. Când se decide data alegerilor

S-a dat deja startul în cursa pentru alegerile prezidențiale din acest an, cu două lansări oficiale. Astfel că pe lângă figurile prezidențiabile cunoscute, liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, care urmează să stabilească cum vor merge la acest scrutin, și secretarul general al NATO, Mircea Geoană, care trebuie să decidă întâi cu privire la actualul mandat, surpriza ar putea veni de la USR, unde primarul reales din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, candidată la șefia partidului, vrea să-și asume o candidatură pentru prezidențiale.

Deși au ales să meargă împreună la alegerile europarlamentare și în multe județe și la cele locale, în ce privește alegerile prezidențiale, cele două partide din coaliția de guvernare, PSD și PNL, nu au discutat încă dacă vor agrea un tandem Marcel Ciolacu - Nicolae Ciucă, pentru că fiecare dintre partide îşi doreşte să aibă propriul candidat, potrivit preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă.

Însă în ce privește data alegerilor prezidenţiale, în condiţiile în care PSD doreşte organizarea alegerilor prezidențiale în luna septembrie, iar PNL, la termen, în decembrie, miercuri coaliţia urmează să decidă acest aspect.

Candidatul Simion la alegeri prezidențiale 2024

Totuși, startul în anunțarea candidaților la prezidențiale a fost dat deja. Liderul Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, și-a lansat sâmbătă candidatura la prezidenţiale, după decizia luată, în unanimitate, de Consiliul Naţional de Conducere al AUR.

Legat de programul său pentru România, Simion a anunţat că săptămâna aceasta va prezenta soluţia cu care AUR vine la guvernare, soluţia "împroprietăririi românilor".„Programul de reconstrucţie a României, prin construcţia a 1 milion de apartamente la preţuri accesibile. Vor spune unii şi alţii, dar, vai, nu este posibil! Este posibil, prin mult, mult efort şi noi ştim să depunem efort şi noi ştim să fim harnici", a afirmat Simion.

Pe de altă parte, Simion și-a lansat candidatura la prezidențiale cu un manifest anti-NATO. „Țara trebuie să rămână în stare de neutralitate”, a scris Simion, pe site-ul său. Potrivit acestuia, românii nu trebuie să intre în război şi, mai ales, în războaiele altora. „Vrem linişte în ţară şi pace în lume. Cândva, nu demult, am putut să fim promotorii şi mediatorii păcii, vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât atât", a spus George Simion la lansarea candidaturii sale.

România a aniversat anul acesta, pe 29 martie, 20 de ani de la aderarea la NATO, iar Articolului 5, prevede că toate ţările membre sunt solidare cu oricare alt membru atacat.

Candidatul Pavelescu la alegeri prezidențiale 2024

Tot sâmbătă și-a lansat candidatura și preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), Aurelian Pavelescu, sub sloganul ''Un preşedinte pentru cei care n-au avut un preşedinte''. Pavelescu şi-a prezentat propriul proiect prezidenţial: „Este un proiect unic. Este o viziune despre România de ieri, România de azi şi România de mâine şi nu este vorba despre vorbe, este vorba numai despre fapte'', a menţionat liderul PNŢCD, conform Agerpres.

Ce spune Geoană

Iar secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, favorit în sondaje în cursa pentru alegerile prezidențiale, a declarat, în cadrul unui interviu televizat, că „anul 2024 va fi anul independenților”, lăsând să se înțeleagă că nu vrea să fie candidatul PSD, după ce liderul social-democraților, Marcel Ciolacu a afirmat că Geoană „nu e din afara partidului”.

În ce privește o decizie cu privire la posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale, aceasta va fi luată abia după stabilirea datei încheierii mandatului de secretar general adjunct al Alianţei Nord-Atlantice, după summit-ul de la Washington din 9-11 iulie, având în vedere că altfel ar expira abia în octombrie 2024.

Șansele Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale

În cursa pentru Palatul Cotroceni ar putea intra și Elena Lasconi, primarul reales din Câmpulung Muscel, cu un procent zdrobitor, aproape 70% dintre voturi, candidat pentru șefia USR, după demisia lui Cătălin Drulă. „Ştiu că putem deveni o echipă şi astfel îmi asum şi candidatura la alegerile prezidenţiale”, le-a transmis Elena Lasconi colegilor de partid, într-un mesaj intern.

Analiștii politici Valeriu Turcan, George Jiglău și sociologul Alfred Bulai au explicat pentru „Adevărul”, ce șanse ar putea avea Elena Lasconi în cursa pentru Cotroceni și dacă ar putea fi o surpriză la alegerile prezidențiale.

„Puțin probabil să fie o surpriză, pentru că este foarte complicat să intre în turul II, chiar daca va deveni candidat. Campania prezidențială nu seamănă cu localele și dna Lasconi, tocmai realeasă primar la Câmpulung, ar avea nevoie de o campanie in forță la nivel național. Este greu sa pună în practica așa ceva, având în vedere scorul slab scos de USR la locale. Este foarte complicat ca un partid înfrânt la locale atât de categoric să iși revină într-un timp atât de scurt, dar teoretic nimic nu este imposibil. Cel mai important lucru ar fi să vedem ce își dorește doamna Lasconi pentru Romania. Dincolo de mesajele politice generale, nu știm ce plan ar avea doamna primar pentru România”, a declarat Valeriu Turcan.

Sociologul Alfred Bulai este de părere că: „la alegerile prezidențiale nu participi doar pentru ca să fii președintele României”.

„Sunt 2-3 candidați de regulă care au șanse foarte mari, dar nu înseamnă că ajung. Și există oameni care candidează tocmai pentru că au alte obiective și un obiectiv de exemplu politic este acela de a întări propriul tău partid, de a trage în sus partidul. Chiar dacă politicienii pot să spună alte lucruri, de exemplu că vor ajunge să câștige alegerile, știm foarte clar că numărul celor care au șanse cât de cât e foarte mic, sunt mult mai mulți însă care candidează. Nu înseamnă că candidează aiurea în tramvai, sunt și alte obiective. La urma urmei participă toți cu niște obiective pe care le pot avea inclusiv acela de a ajuta partidul sau de a crește notorietatea cuiva. Nicușor Dan a participat la alegeri (pentru Primăria Capitalei n. r.) pierzând primele două întâlniri. Deci cu alte cuvinte nu e obligatoriu să câștigi, nu e obiectivul ăsta”, a explicat sociologul.

Pe de altă parte, sociologul Alfred Bulai a afirmat că momentan nu foarte mulți politicieni reușesc să „treacă ecranul”. „Sunt o mie de lucruri care nu există deocamdată mai ales că dacă vor fi alegerile în septembrie, octombrie, sau noiembrie, nu știm, pentru că nu mai este atât de clar ca acum trei luni de zile deci din acest punct de vedere sigur că are timp. Dar depinde cât de mult se va pregăti (...), cine vor fi ceilalți competitori, sunt multe necunoscute. Cine are șase înseamnă că are suficiente atuuri și mai ales muncește, nu e că ești născut de la natură, în politică nici măcar atât”, a adăugat sociologul.

În ce privește electoratul pe care îl are Elena Lasconi, Alfred Bulai a afirmat că „deocamdată ea nu are nici electoratul ei”.

„Deocamdată nu există acest electorat. Alianța Dreapta Unită a fost în pragul de a nu intra în Parlamentul European, a trecut puțin peste, că la alianțe marja de intrare este mai mare. Au fost într-o situație destul de jenantă, în sensul în care sunt la un scor foarte mic, mult mai mic decât a avut pe vremuri USR-ul, alianța nu a avut nici un câștig, și mai mult decât atât, în acest moment ea ( Elena Lasconi n.r.) trebuie să vadă ce are de făcut în perioada imediat următoare. Deocamdată trebuie să-și problemele, doamna Lasconi nu are nici măcar votul din partidul ei. Chiar dacă ar câștiga (președinția USR n.r.) oricum, alții votează cu alții. Deocamdată suntem departe de tot de a vorbi de un electorat. Nici USR-ul, pe dreapta nu are un electorat foarte clar la acest moment, sau oricum e foarte restrâns”, a declarat Alfred Bulai.

Analistul politic George Jiglău a precizat pentru „Adevărul” că în ce privește candidatura Elenei Lasconi, care a avut un scor pozitiv la locale, la alegerile pentru șefia USR, „pleacă cu prima șansă”. Iar dacă va fi aleasă, în ce privește șansele sale la alegerile prezidențiale, „ceea ce va reuși să facă depinde de mai multe lucruri”, a explicat analistul.

„Având în vedere scorul foarte scăzut de la care pleacă USR, având în vedere procentul de la ultimele alegeri e foarte greu să nu fie mai sus de atât, mai ales dacă, să sperăm că o să aibă un pic de timp să-și păstreze notorietatea publică, să-și construiască imaginea asta de candidat la președinție. O altă chestiune la care s-ar putea raporta este scorul pe care l-a obținut Dan Barna la precedentele alegeri prezidențiale în 2019, dacă trece de scorul acela cu atât mai mult putem spune că este pe plus”, a explicat anlistul. „Șansele ca să câștige nu sunt foarte mari dar nu sunt nici de neglijat. Până la urmă toată prestația ei și dinamica alegerilor va depinde nu atât de mult de ea, ci mai degrabă de cum vor arăta candidaturile din partea celorlalte partide, dacă sunt candidați comuni, separați, dacă susțin independenți, dacă merg cu candidat propriu, partidele mari mă refer”, a adăugat Jiglău.

George Jiglău a mai spus că în ce privește electoratul la care se raportează Elenei Lasconi este reprezentat de „bazinul din oficiu pe care îl are USR”.

„Nu e vorba doar de USR-ul pe care l-am avut în aceste alegeri, e USR, plus REPER, plus Ștefănuță, plus Vlad Gheorghe. De acolo pleacă, acela a fost bazinul USR-ului mare cum era USR PLUS în momentul de glorie din 2019 de la europarlamentare. De aici încolo ne putem pune niște întrebări legate de poziționările recente care au și adus-o cumva în prim-plan, inclusiv negativ în raport cu partidul, legată de poziționarea ei mai consevratoare atunci când a fost întrebată de votul de la referendumul din 2018, care probabil că i-ar face pe cei mai progresivi dintre alegătorii din acest bazin mai larg care să zicem că au mers cu Ștefănuță acum, să fie mai precauți în a vota cu ea. Pe de altă parte s-ar putea să și pară genul de candidat care este mai aproape de majoritatea mai largă a electoratului, care e într-o zonă mai conservatoare”, a explicat analistul, adăugând că „e un personaj capabil să mai adune voturi și de la alte partide”, și că genul său de discurs ar putea prinde și la un electorat al PMP-ului, sau PNL, în funcție de cine va fi candidatul lor la prezidențiale.

Analistul politic George Jiglău a afirmat că în ipoteza „puțin probabilă, nu prea e posibilă”, de a intra în turul doi, „acolo depinde cine va fi contracandidatul” Elenei Lasconi.