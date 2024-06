Geoană, despre sprijinul PSD la prezidențiale: Nu exclud o susținere politică cât mai largă, cu o singură condiție

Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, în cadrul unui interviu televizat, că „anul 2024 va fi anul independenților”, adăugând că nu ar respinge o susținere civică și politică cât mai largă în cazul unei candidaturi la alegerile prezidențiale, dacă se respectă viziunea sa asupra țării. Numărul doi în NATO a spus că nu își dorește însă să contribuie la ceea ce numește „un joc politic a unui grup restrâns de lideri politici din România”, care vor doar să „reamenajeze niște scaune”.

„Sunt absolut convins că 2024 va fi, în România, anul independenților. Cred că o probă am avut-o deja la alegerile locale și europarlamentare. Sunt convins că și la prezidențiale vom fi în situația de a veni cu o propunere diferită față de propunerile clasice. Eu nu exclud și nu îndepărtez o susținere civică și politică cât mai largă, este normal, cu o singură condiție: să fie compatibile cu viziunea mea despre România și cu nevoile reale ale țării”, a spus Mircea Geoană, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, întrebat dacă și-ar asuma o candidatură la alegerile prezidențiale din acest an, cu sprijinul PSD și dacă are un dialog cu acest partid.

Secretarul General Adjunct al NATO a afirmat totodată că „România are nevoie de un nou început”.

„Unde nu sunt interesat este de a contribui într-o formă sau alta la un joc politic a unui grup restrâns de lideri politici din România, care de fapt încearcă să continue actualul regim sub înfățișare nouă în anii care vin. Eu cred că alegerile prezidențiale, oricând vor fi ele organizate trebuie să conducă la o schimbare reală, profundă. România are nevoie de un nou început, are nevoie de o schimbare mai mult decât reamenajarea unor scaune între unii lideri actuali și sunt absolut convins că acest lucru românii și româncele vor vota masiv la alegerile din această toamnă”, a mai spus Mircea Geoană.

Întrebat dacă în cazul în care ar fi ales președinte, l-ar numi premier pe liderul PSD, Marcel, Ciolacu, Mircea Geoană a răspuns: „Nu mi-am anunțat nicio candidatură, nu fac supoziții dar am un respect absolut pentru votul românilor și cred că fiecare discuție trebuie să aibă loc la momentul potrivit”. „Sunt într-un fel interesat de ceea ce aud acasă, dar pe de altă parte sunt convins că anul acesta este anul independenților în România”, a reiterat secretarul General Adjunct al NATO.

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a susținut că varianta candidaturii lui Mircea Geoană nu a fost discutată în interiorul partidului până în acest moment. „Dacă mă uit la tot profilul celor care au câştigat în acest moment, nu văd profilul trecutului, dimpotrivă”, a afirmat șeful Guvernului.

Marcel Ciolacu, a declarat vineri că Mircea Geoană nu este din afara partidului, ci a fost preşedintele PSD, cel mai longeviv până la el, conform News.ro.

Întrebat despre afirmaţiile făcute de-a lungul timpului că este exclus ca un om din afara partidului să candideze din partea PSD la prezidenţiale, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Domnul Geoană nu e din afara partidului, a fost preşedintele PSD, cred că cel mai longeviv până la mine, preşedinte al PSD”.

Liderul PSD a precizat totodată că rostul său şi al colegilor săi este să ia decizii politice.