Se anunță candidații la prezidențiale. AUR sparge gheața cu Gheorghe Simion

Preşedintele partidului AUR, George Simion va fi candidatul partidului pentru funcţia de preşedinte al României, a decis, sâmbătă, în unanimitate, Consiliul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor.

''Sâmbătă, 15 iunie, s-a întrunit Consiliul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor pentru a desemna candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din acest an. În urma votului exprimat, CNC AUR a decis, cu unanimitate de voturi, ca preşedintele partidului, George Simion, să fie candidatul AUR pentru funcţia de preşedinte al României'', se arată într-un comunicat al AUR.

Sâmbătă seară, de la ora 19,00, la Arenele Romane, va avea loc evenimentul de lansare a candidatului AUR pentru alegerile prezidenţiale, conform Agerpres.

George Simion afirma într-un interviu în luna februarie la Prima TV că nu își dorește să candideze la alegerile prezidențiale.

”Nu-mi doresc, eu mai degrabă o funcţie executivă vizez. Vreau ca cele două obiective politice pe care le am, o dată: să-i blochez, să-i încurc, să-i opresc, să nu aibă ei un deceniu de stabilitate. Și după aceea, să creăm normalitate. Nu ştiu cum se va termina anul. Eu am 37 de ani, am viitorul în faţă. Vreau să văd cu ce candidat putem avea care să câştige în faţa candidatului comun PSD-PNL”, a spus Simion.