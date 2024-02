Daniel Băluță exclude o candidatură la Primăria Capitalei: Proiectele începute la Sectorul 4 mă obligă să-mi continui activitatea aici

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a afirmat, joi, la un eveniment la care a participat și liderul PSD, Marcel Ciolacu, că își dorește să continue proiectele începute la acel sector, după ce a fost întrebat dacă ar vrea să candideze la Primăria Capitalei.

„M-am născut în Sectorul 4, la maternitatea spitalului Gheorghe Marinescu, pentru că atunci avea spitalul maternitate. Am început creșa, grădinița, școala generală, liceul, le-am făcut pe toate în Sectorul 4, cu facultatea a trebuit să mergem în alt sector pentru ea, dar astăzi are sediul principal în sectorul 4. Astfel încât legătura pe care o am cu Sectorul 4 e una deosebită și faptul că suntem în derulare cu proiecte cum avem maternitatea, cum avem planșeul, magistrala M2 și M4 de metrou mă obligă să-mi continui activitatea aici”, a declarat Daniel Daniel Băluță, întrebat dacă ia în calcul o candidatură pentru Primăria Generală a Capitalei.

Marcel Ciolacu a afirmat că Băluță a depășit așteptările celor care l-au votat, lăudând activitatea acestuia la șefia sectorului 4.

„Nu sunt pentru prima dată lângă domnul primar, pentru lucrurile bune făcute, și nu am auzit să fi făcut vreun lucru rău până acum. (...) Domnul primar vine cu viziunea și se vede. Cred că numai un om de rea credință poate să spună direcția sectorului 4 este într-o direcție greșită. Este evident că realizările domnuui primar depășesc din punctul meu de vedere și așteptările celor care l-au votat. Cu adevărat există trei sectoare unde lucrurile se dezvoltă: e sectorul 4, e sectorul 3 și sectorul 5, cred că aici nu ați făcut majorități cu PNL și există și celelalte sectoare unde sunt majoritățile, și la PMB și văd că lucrurile nu merg tocmai în direcția corectă”, a afirmat Ciolacu, menționând câteva dintre realizările primarului și felicitându-l.

Precizările vin după ce s-a vehiculat că Daniel Băluță ar putea fi propus candidat PSD pentru Primăria Capitalei. Totuși potrivit informațiilor „Adevărul“, Marcel Ciolacu nu e dispus să înceapă un conflict cu liderul PSD Bucureşti, senatoarea Gabriela Firea, în eventualitatea susținerii unui alt candidat pentru Capitală.

De altfel, liderul partidului social-democrat a susținut recent că „toţi primarii PSD care sunt acum vor candida”, și a negat că ar fi cerut primarilor din partid ca până la 15 februarie să se hotărască cine candidează.

Surse social-democrate au precizat de asemenea că Firea chiar are o relație bună și cu edilul de la Sectorul 4, fiind șanse mici pentru propulsarea acestuia pentru Capitală.