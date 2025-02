Activist civic amenințat cu moartea de un lunetist admirator al lui Călin Georgescu. „A venit timpul pentru noi să asteptăm o scântee”

Radu Hossu, activist civic și membru USR, spune că a primit amenințări cu moartea de la un susținător al lui Călin Georgescu, pe pagina de Facebook a realizatoarei TV Anca Alexandrescu.

Radu Hossu, fost candidat USR la președinția partidului și activist civic, implicat în sprijinirea poporului ucrainean, a scris pe pagina sa de Facebook că a primit mesaje cu moartea. Acestea au fost transmise pe o altă pagină de socializare, a realizatoarei TV Anca Alexandrescu, care l-a pomenit pe Hossu într-o postare.

”Fost lunetist în Irak se oferă să mă asasineze, pe pagina Ancăi Alexandrescu spunând următoarele: mai am o a doua meserie cea de fost lunetist în Irak. Nu sunt singurul de acest gen. A venit timpul pentru noi să asteptăm o scântee, nu va mai faceti grijă cu asemenea specieme va rog !!". Autorul este un anume Blaga Dorin”, scrie Radu Hossu.

Acesta susține că zilnic primește amenințări cu moartea.

”Multe dintre ele nici măcar nu ajung la mine, aceasta fiindu-mi retransmisă de Dana Hering (mulțumesc Dana pentru că mi-ai atras atenția), Dana fiind și ea amenințată de Anca Alexandrescu and Co.

Un lucru pe care l-am observat în ultimii trei ani, de la începerea războiului este progresia asumării și tupeului acestor indivizi:

Pasul 1 (2022 început): mesaje violente (ex: "ești un gunoi", "ești un trădător", și amenințări voalate cu violență fizică (ex: "lasă că te prinde pe tine cineva") primite de pe conturi false, motivate de susținerea mea pentru Ucraina;

Pasul 2 (2022 final de an): mesaje violente cu intenție specifică (ex: "să-ți fut familia", "sper să moară mă-ta" etc) primite de pe conturi false, motivate și încurajate falsul dat de Victor Ciudacu în septembrie 2022 când eram pe front (Corespondent de Război) și mă cum că aș fi mercenar, mesaj preluat de grupurile din Transnistria și rusia - unde mi s-a pus recompensă pe capul meu. Amenințările cu violența se transformă în primele amenințări voalate cu moartea (ex: "pișat cordit, sper să mori acolo");

Pasul 3 (2023): mesaje violente, injurii, jigniri venite de pe conturi reale. În 2023 au apărut primele conturi reale care începeau să-și permită asumarea injuriilor, încurajate de violențele promovate de AUR, SOS, RomâniaTV, RealitateaTV și rețeaua lor media. În paralel, tot în 2023 apar primele mesaje cu îndemn direct la violență asupra mea, asumate de conturi reale (ex: "sper să dea mașina peste tine", "ne-am bucura dacă te-ar mierli rușii", "o să te găsească ăia și pe tine și o să te rezolve, nu-ți face griji"). În paralel amenințările cu moartea continuau de pe conturi false;

Pasul 4 (2024): Încurajate de agresivitatea în creștere din societate, violența promovată și încurajată de RomâniaTV, Anca Alexandrescu, Victor Ciutacu, Realitatea TV și reprezentanții AUR și SOS, iar pe finalul anului de Călin Georgescu, Horațiu Potra și reprezentanții POT, am primit primele amenințări cu moartea specifice, detaliate, de pe conturi reale, așa cum este și cel de mai sus. În septembrie 2024 RomâniaTV și RealitateaTV încep o campanie de linșaj mediatic asupra mea, Anca Alexandrescu în direct instigă urmăritorii ei să-mi transmită mesaje, iar ei o fac în modul cunoscut de ei: amenințări cu moartea, cu violența asupra mea, a familiei mele, jigniri și alte manifestări necivilizate. Motivația nu mai era însă războiul din Ucraina, ci războiul politic și susținerea mea pentru Elena Lasconi;

Pasul 5 (2025): Conturi reale, ale unor persoane reale, își asumă intenția de a mă lichida, de a mă omorî sau de a-mi face rău fizic, în numele apărării onoarei lui Ciutacu, Alexandrescu, Georgescu etc. Mesajul de mai sus este o dovadă în acest sens, venit în urma victimizării Ancăi Alexandrescu că "am amenințat-o că o trimit în judecată". N-am amenințat-o. Am anunțat asta public și v-am cerut vouă susținerea pentru asta”, mai scrie Hossu.

Activistul civic susține că această progresie va continua până când violența verbală și amenințările se vor transforma în violență fizică, când autoritățile vor da un semnal că aceste lucuri sunt inaccceptabile sau când mă voi opri eu din vorbit.

”Autoritățile ați văzut ce ferme sunt, iar cum eu nu mă voi opri din vorbit, vă puteți da seama care-mi sunt așteptările.

Doi factori importanți facilitează progresia acestui fenomen:

1. Lipsa totală de reacție a instituțiilor (care în cazul activistei Angi Șerban, pentru un mesaj pe Facebook a fost ridicată de acasă de Poliție la câteva zeci de minute după postare - deci capacitate de reacție există) și a liderilor politici de condamnare fermă, publică și în mod repetat a acestor acțiuni validează teza că acestea acțiuni nu vor avea repercusiuni;

2. Promovarea și normalizarea acestor fenomene sociale de violență și agresivitate de către extremiști, în special de oamenii din jurul lui Călin Georgescu, George Simion, AUR, SOS, POT și susținătorii lor: Anca Alexandrescu, Victor Ciutacu, mulți dintre invitații lor, Horațiu Potra, Cozmin Gușă, invitații lui Marius Tucă, Cristoiu, Turcescu și rețelele lor media. Cred că același tipar se întâmplă și în cazul altor oameni care luptă pentru diferite cauze (Emilia Sercan, Valeriu Nicolae, Tudor Chirilă, Carmen Dumitrescu, Marian Godina și mulți mulți alții).

------

Am încercat să vă deschid o fereastră în viața mea de zi cu zi. Mesajele din ghilimele sunt toate mesaje primite de mine (pe unele le-am mai curățat de greșeli). Între amenințări cu moartea, cu violența la adresa mea și a familiei mele, între listele lui Horațiu Potra pe care am aflat că mă aflam și lista FSB de care am fost informat oficial că mă aflu, am foarte puțin spre deloc timp și chef de orgolii politicianiste și de jocuri politice ieftine.

Interesul meu este ca România să nu pice pe mâna extremist ca Georgescu, care să distrugă cu totul parchetele și instituțiile de forță - da, mai există oameni buni acolo, care odată cu venirea unui extremist ar fi forțați afară și care să dea "liber la vânat". Pentru că atunci inclusiv colegii mei din USR care mă acuză de diverse acum, or să-și dea pumni în cap de supărare când vor ajunge să fie puși pe diferite liste de "dușmani ai noului popor". Însă atunci va fi prea târziu.

Vă rog să vă uitați în istorie. Contemporană, modernă sau chiar antică. În momentul când o extremă a venit la putere sau a acaparat parte din putere pe fondul unei crize sociale și pe fondul unei anxietăți sociale, violența fizică, directă, a venit la braț cu noul regim. Cei moderați, cei care s-au opus extremelor, au devenit din ținte, victime. Ei, familiile lor, apropiații lor. Pentru că așa funcționează aceste sisteme.

Așa că, da, aceste alegeri pentru mine sunt despre oprirea unui astfel de scenariu și despre continuarea îmbunătățirii democrației. Despre continuarea pe calea europeană și transatlantică. Despre îmbunătățirea funcționării instituțiilor. Pentru că este despre siguranța rămânerii în România. Este despre viitorul fetiței mele de 5 luni în România, nu în cine știe ce altă țară. Este într-un final, despre viitorul nostru, al tuturor. Despre asta sunt aceste alegeri.

- Toate astea pot fi făcute doar de un candidat care nu face parte din sistemul corupt (cum este Antonescu, am văzut cum s-a comportat anteriorul candidat PNL la președinție, Ciucă, cu Emilia Șercan sau Marcel Ciolacu, candidatul PSD cu cei care l-au criticat - vezi șeful arhivelor securității din subordinea Guvernului, dat afară când a descoperit că Marcel Ciolacu are dreptul la certificat de revoluționar cum am și eu - aveam nici 4 ani atunci);

- Toate astea pot fi făcute doar de un candidat credibil și cu șanse reale de a intra în turul 2 și să-l bată pe extremist, oricare ar fi el. Poate fi Nicușor Dan, Ion de la Afumați sau Andreea de la Budila. Nu mă interesează atât de tare numele lui, cât timp are un istoric care-mi demonstrează că este într-adevăr pro-european și pro-NATO prin acțiuni, fapte și nu doar vorbe și că nu este omul sistemului mafiot Nordis and Co. Vă rog să nu mă întrebați de Elena Lasconi. Elena Lasconi are azi la fel de multe șanse să intre în turul 2 cum am eu. Pe cifre, nu pe povești;

- Toate astea pot fi făcute doar prin votul nostru, dat peste orgoliile unor lideri politici vremelnici.

Această postare nu este despre mine. Este despre noi toți. România stă pe un butoi cu pulbere, indiferent dacă vrem să vedem asta sau preferăm să o ignorăm. Stă DOAR în puterea fiecăruia dintre noi să nu permitem aprinderea fitilului”, mai scrie Radu Hossu pe pagina de Facebook.