Balul Balurilor de la Sibiu a stârnit numeroase controverse, după ce elevii celor mai prestigioase licee din oraș l-au avut ca invitat pe manelistul Țzancă Uraganu.

La eveniment au participat sute de elevi de la Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal”, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” şi Liceul Teoretic „Constantin Noica”, potrivit Ora de Sibiu.

Balul Bobocilor a avut loc la sala „Versailles” a unui celebru centru de evenimente din oraş şi a fost prezentat de Liviu Vârciu. Petrecerea a început la ora 18:00, iar biletele s-au vândut pe LiveTickets.ro, la preţuri cuprinse între 120 şi 230 de lei.

Cântărețul de manele a publicat pe rețele de socializare un videoclip în care sute de elevi sibieni cântau alături de el versurile melodiei „Meneaito”.

În alt videoclip, se aude o manea cântată la unison de elevi: „Shiki Shiki Boom, am deranjat liniștea/Shiki Shiki Boom, iar vine poliția/Shiki Shiki Boom, tot ne facem damblaua”.

„Sincer, şcoala nu are nici o legătură cu Balul Balurilor. A fost o alegere personală a copiilor, iar unitatea noastră nu este implicată. Din punct de vedere personal, prefer să nu comentez, pentru că şcolii nu i s-a cerut acordul în nici un fel. Nimeni dintre organizatori nu a luat legătura cu noi pentru a solicita vreo aprobare privind utilizarea numelui şcolii. Chiar nu mă pronunţ, este alegerea fiecăruia. Pentru noi, cel mai important este succesul şcolar al elevilor”, a declarat Tiberiu Sasca, reprezentant al Liceului Teoretic „Constantin Noica”,

Director: „Elevii au participat cu acordul părinţilor”

Directorul Colegiului „Gheorghe Lazăr”, Gabriel Negrea, este dezamăgit de alegerea elevilor cu privire la muzică şi subliniază faptul că evenimentul nu a avut nici o legătură cu instituţia de învăţământ.

„Şcoala nu a fost implicată în nici un mod. Nu am fost consultaţi, iar elevii au participat cu acordul părinţilor. Noi, ca şcoală, nu am avut nici o implicare. Am aflat despre acest bal abia luni. Din câte ştiu, «Balul Balurilor» s-a mai organizat şi în alţi ani, dar nu au fost probleme legate de calitatea muzicii sau astfel de exagerări. De această dată însă, au fost exagerări. Alegerea interpreţilor nu reflectă valorile şi calităţile elevilor de la şcoala noastră. M-a deranjat calitatea spectacolului, pe care o consider sub nivelul gusturilor noastre. Este un aspect care poate fi corectat prin educaţie”, a declarat Gabriel Negrea, potrivit Ora de Sibiu.

Reacția ironică a unui psiholog

„Domnilor profesori, conținuti să discutați în continuare despre planurile cadru!”, a fost mesajul ironic transmis profesorilor din Sibiu de psihologul Mihai Copăceanu.

„Ieri seară, la Sibiu, Tzanca Uraganu a făcut show la Balul Balurilor. Invitatul părea chiar fericit! Evenimentul a reunit reprezentanți de la 6 dintre cele mai prestigioase licee din Sibiu pentru titlurile de Miss și Mister Sibiu si mii de participanți adolescenți. Domnilor profesori conținuti să discutați în continuare despre planurile cadru!”, a scris Mihai Copăceanu pe Facebook.