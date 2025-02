„Marș, javrelor!” Postul TV Realitatea Plus, sancționat de CNA cu patru amenzi în valoare totală de 40.000 de lei

Postul Realitatea Plus a fost sancționat, marți, de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), cu patru amenzi pentru încălcări ale legislaţiei în domeniu.

Amenzile aplicate însumează 40.000 de lei.

„Întrunit în şedinţa publică din data de 11.02.2025, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite pentru emisiuni difuzate de postul Realitatea Plus în perioada 01 - 15.12 şi în data de 20.12.2024'', se arată într-un comunicat al CNA

Exprimarea „Marș, mă!” și altele de acest gen, taxate cu 10.000 de lei

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice radiodifuzorului următoarele sancţiuni:

- amendă de 20.000 de lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 în emisiuni din data de 12.12.2024, prin modul în care postul a prezentat obligația de aplicare a Deciziei de sancționare nr. 356/2023, respectiv obligația de a difuza timp de 10 minute, între orele 19:00 – 19:10, numai textul prevăzut la art. 3 al acesteia. CNA dă exemplul câtorva titluri afișate pe parcursul zilei și comentarii ale moderatorilor: „CNA vrea să reducă Realitatea Plus la tăcere”; „CNA a decis întreruperea emisiei Realitatea Plus, în această seară”; „CNA vrea să închidă emisia Realitatea, rămâneți alături de noi”; „O decizie revoltătoare a Consiliului Național al Audiovizualului a hotărât să reducă la tăcere Realitatea Plus, televiziunea poporului”;

- amendă de 10.000 de lei pentru exprimări precum „Marș, mă!”, „Marș, javrelor!”, „Javrelor”, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, edițiile din 4, 5, 6, 9, 11.12.2024, în cadrul cărora nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (5), raportate la art. 1 alin. (1) lit. g) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual;

- amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” din 10.12.2024. Printre afirmațiile moderatoarei: „Eu am informații din interior și nu vreau să creez probleme oamenilor de acolo din TVR, că domnul Adelin Petrișor, de fapt, a făcut un serviciu unor forțe speciale pentru care face PR, să facă acest reportaj ca să-i ajute. Atâta spun, atâta spun, pentru că altfel trebuie să explice”; „Pentru că, în luna septembrie, domnul Adelin Petrișor, pentru cunoscători, cu cine lucrează și al cui este jurnalistul Adelin Petrișor, cui face PR, că la asta mă refer, nu mă refer la altceva. S-a dus tam-nesam în Congo să facă un reportaj despre domnul Horațiu Potra”;

- amendă de 5.000 de lei pentru ediția din 20.12.2024 a emisiunii „100%”, în cadrul căreia nu s-a ținut cont de dispozițiile art. 65 lit. a), b) din Codul audiovizualului. Titluri afișate: „Dezvăluiri bombă despre trecutul controversat al lui Tolontan”; „Fost ofițer SRI: Tatăl lui Tolontan a lucrat pentru securitate”; „Fost ofițer SRI: tatăl lui Tolontan i-a asigurat cariera în presă”; „Cum au făcut carieră propagandiștii sistemului, cine i-a propulsat”;

- somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului la difuzarea materialului cu titlurile „Cum vor experții să reducă riscurile asociate fumatului”; „Ce alternative există la fumatul tradițional”; „Ce spun oamenii de știință și experții despre fumat” în cadrul emisiunii „Prime Time News” din 12.12.2024.

Somație pentru titlul „Brigăzile sorosiște care acționează la comandă în România”

De asemenea, Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru emisiuni difuzate de postul România TV în perioada 01-15.12.2024 și a decis să sancționeze postul cu somație publică.

În edițiile din 14 și 15.12.2024 ale emisiunii „România de poveste” au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. a), conform cărora „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii”. Printre titlurile prezentate: „Manevrele prin care Soros conduce România de 35 de ani”; „Oamenii plantați de Soros în instituțiile-cheie ale statului”; „Acapararea puterii în România, cu cine uneltește Soroș”; „Brigăzile sorosiște care acționează la comandă în România”; „Cine instruiește brigăzile lui Soroș, noi imagini și dovezi”; „Hoardele sorosiște învățate să atace statul de drept”; „Prezidențiabila lui Soroș, încolțită de dosare penale”.