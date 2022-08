Un tânăr căutat pentru furt a încercat să se ascundă de poliţişti într-un urs de pluş

Poliţia a precizat că ofiţerii au „observat un urs mare care respira” şi astfel l-au găsit pe tânărul de 18 ani „ascuns înăuntru”.

El a fost condamnat la nouă luni de arest într-o instituţie pentru tineri infractori din Manchester. Băiatul a furat o maşină în luna mai, a condus fără permis şi nu a plătit la o benzinărie, scrie BBC.

„Acum se află în spatele gratiilor”, scrie Poliţia din Manchester (GMP), Rochdale.

#JAILED | When we saw this large bear breathing during a hunt for a thief we thought something wasn't right... then we found our suspect stuffed inside!



Joshua Dodson (18) stole a car while disqualified & filled up for fuel without paying. He's sentenced to nine months in jail. pic.twitter.com/cwAGO7PvIw