Vom avea un nou campion la US Open! Situaţie unică în semifinalele ultimilor 16 ani la turneele de Grand Slam

Primul turneu major jucat după pandemia de coronavirus se apropie cu paşi mari de final. Joi noaptea s-au disputat meciurile din semifinalele fetelor, urmând ca în noaptea de vineri spre sâmbătă să se decidă finaliştii şi la băieţi.

Tabloul masculin se confruntă cu o situaţie nemaiîntâlnită de la Roland Garros 2004, fiind pentru prima dată în ultimii 16 ani când semifinalele unui turneu de Grand Slam nu îi vor avea printre combatanţi pe niciunul dintre Federer, Nadal şi Djokovici. Mai mult, se ştia încă din faza sferturilor de finală că această ediţie a turneului american va avea un câştigător inedit, niciunul dintre ultimii 8 jucători neavând în palmares un trofeu major.

Eliminarea lui Djokovici i-a adus pe Dominic Thiem şi pe Daniil Medvedev (foto) în postura de principali favoriţi la câştigarea trofeului, iar întâlnirea de vineri noapte este considerată de specialişti adevărata finală a competiţie. Thiem (27 de ani) va juca pentru a şasea oară în penultimul act la un Grand Slam. El a fost finalist la Australian Open, anul acesta, şi la Roland Garros, în 2018 şi 2019, şi a mai atins faza semifinalelor la French Open, în 2016 şi 2017.

Adversarul său din penultimul act, Daniil Medvedev (24 de ani), este pentru a doua oară consecutiv în semifinalele US Open, după ce anul trecut a jucat finala, pierdută în faţa spaniolului Rafael Nadal. Nimeni nu a câştigat US Open în Era Open fără să piardă un set, dar rusul, care a avut până acum un traseu imaculat şi a închis toate meciurile în trei seturi, este încă în cărţi să bată acest record. În duelurile directe, jucătorul austriac are 2-1 (1-1 în meciurile pe hard), dar va fi prima lor întâlnire într-un Slam şi primul meci care se va decide în trei seturi din cinci.

În cealaltă partidă. Pablo Carreno Busta (29 de ani) şi Zverev (23 de ani) vor lupta pentru accederea în prima lor finală de Grand Slam. Dacă spaniolul a mai bifat o semifinală la un turneu major, în 2017, tot la US Open, pentru câştigătorul ATP Finals 2018 însăşi calificarea în semifinele a reprezentat o premieră a carierei.

US Open 2020, program

Semifinale, masculin

Pablo Carreno Busta (27 ATP) - Alexander Zverev (7 ATP) vineri, ora 23.00

Daniil Medvedev (5 ATP) - Dominic Thiem (3 ATP)sâmbătă, imediat după prima semifinală, dar nu înainte de ora 01.00

Finala masculină se va juca duminică, de la ora 23.00

*Toate meciurile se pot vedea în direct la Eurosport