„Sunt norocoasă că am scăpat!“ Ce a vrut să spună Simona Halep cu această declaraţie după eliminarea de la Roma

În ciuda înfrângerii, care o poate arunca pe locul 4 WTA, Simona Halep a apărut zâmbitoare la conferinâa de după meci. "Dacă e să iau partea pozitivă din această înfrângere sunt norocoasă că am scăpat (râzând). Sigur, n-am vrut să pierd astăzi. E greu acum, dar cine va putea să meargă până la sfârşit, va avea o săptămână bună. Am început să simt puţin durerea la picior în setul doi. Probabil de la alunecări. Ieri n-am reuşit să fac prea multe, am avut două zile libere şi mi-a fost greu să revin la acest ritm intens. Nu este nimic grav, vreo ruptură, e o mică accidentare care va dispărea în câteva zile", a spus Halep, care anul trecut a jucat finala.

România nu mai are nicio jucătoare în competiţie la turneul de la Roma.

