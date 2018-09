Simona Halep îi dă peste nas Serenei Wiliams, după scandalul de la US Open

”Chiar

Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat în finala de la US Open, dar toată lumea primeşte acelaşi lucru. Eu am fost penalizată pentru că am rupt o rachetă. Arbitrii respectă regulile”

Întrebată de jurnaliştii aflaţi în China, la Wuhan, dacă are impresia că sunt diferenţe în privinţa modului în care sunt trataţi băieţii şi fetele în tenis, aşa cum acuzase Serena Williams, Halep a replicat: