Românul care sare de la înălţimea unui bloc de 8 etaje: Cum se vede lumea în secundele de „plutire“ FOTO

Cătălin Preda e vicecampion mondial la sărituri în apă de la mare înălţime. Se aruncă în gol de la înălţimea unui bloc de opt etaje, aterizează perfect în apele lacurilor, mărilor sau oceanelor şi spune că tot ce i se întâmplă e un vis devenit realitate.

Pentru Cătălin Preda, vicecampionul mondial de anul trecut, de la Abu Dhabi (Emirate), pericolul s-a transformat în adrenalină pură, iar cele trei secunde de „plutire“ spre apă în zborul către noi şi noi succese.

„Înălţimea standard de la care se desfăşoară competiţiile e de 27 de metri, undeva echivalentul a unui bloc cu opt etaje, dacă nu mai bine. Iar emoţii sunt înainte de fiecare săritură. Spiritul competiţional şi senzaţia de a face parte dintr-o competiţie sunt întotdeauna presărate cu emoţii, dar ele au devenit pentru mine un lucru constructiv, productiv, din care mă alimentez şi am învăţat să le folosesc în avantajul meu“, explică Preda.

El recunoaşte că de acolo, de sus, locul de aterizare pare foarte mic, ceea ce nu-l împiedică însă să aibă evoluţii spectaculoase.

„Practic, unghiul de la 27 de metri strânge, cumva, absolut totul şi concentrează lucrurile şi mai aproape. Toţi spectatorii se văd ca nişte puncte, ca nişte furnici pe malul râului sau bazinului sau lacului în care sărim. Dar e un sentiment special şi chiar mă simt privilegiat să am şansa de a face acest sport“, adaugă vicecampionul mondial de la Abu Dhabi.

A descoperit săriturile de la mare înălţime în urmă cu 7 ani

Fost campion la săriturile în apă tradiţionale, Cătălin a descoperit săriturile de la mare înălţime în urmă cu 7 ani şi s-a îndrăgostit pe loc de ele.

„Am mai bine de 20 de ani de experienţă în sărituri în apă. Tranziţia am făcut-o în urmă cu aproximativ 6-7 ani spre sărituri de la mare înălţime, însă competiţional sunt încă proaspăt, încă relativ crud. Am păşit pe scena competiţională abia în 2018, cu un podium de debut. Iar aceea a fost confirmarea de care aveam nevoie şi a fost contactul cu această disciplină care m-a convins să-mi rezolv câteva lucruri pe care nu le terminasem când venea vorba de performanţă odată ce am plecat din săriturile în apă proba de platformă 10 metri, care a fost proba mea principală“, spune Cătălin Preda.

Se antrenează 6 ore pe zi, 6 zile pe săptămână

Pentru 3 secunde de perfecţiune în aer, sportivul lucrează 6 ore pe zi, timp de 5 sau 6 zile pe săptămână. El pregăteşte „bucăţi“ din săritură, pentru că e periculos să sară foarte des de la 27 de metri.

„Două antrenamente a câte aproape 3 ore, undeva la 5-6 ore pe zi, 5-6 zile pe săptămână. E practic un ritm şi un stil de viaţă, care pentru mine reprezintă un job full time. Pregătirea constă, în mare parte, într-o condiţie fizică cât mai bună. Ideal, săritura e împărţită cumva, e spartă pe bucăţi în două, trei, poate chiar patru patru elemente pe care le repeţi. Nu e fezabil să repeţi foarte multe sărituri de la 27 de metri, impactul fiind destul de agresiv“, explică Cătălin Preda.

Se antrenează deseori la Viena

Românul recunoaşte că problema cea mai mare a săritorilor în apă de la mare înălţime e lipsa unor locuri de antrenament în care să poată efectiv sări. Iar asta e o problemă în toată Europa. De aceea, se axează pe o pregătire fizică foarte bună, care să-l ajute, atunci când pleacă la Viena pentru a sări efectiv în apă.

„Pregătirea constă, în mare parte, într-o condiţie fizică cât mai bună. De la asta pleacă totul. O bază cât mai solidă în ceea ce priveşte condiţia fizică. Ulterior, acrobaţiile la sol, reprezentând iniţierea în săritură, desprinderea în săritură, primele rotaţii sunt cheie, însă apa până la urmă, contactul cu apa e esenţial. Nu sunt foarte multe facilităţi în Europa, nici în lume, dar în Europa cu atât mai puţin. Un centru de antrenament la care merg destul de constant se află în Austria“, spune medaliatul cu argint de la Abu Dhabi.

Zborul spre apă durează aproximativ 3 secunde

Dar sportivul spune că toate sacrificiile merită, pentru că cele 3 secunde de plutire nu se compară cu nimic altceva.

„Până la urmă, în cele mai puţin de 3 secunde abia dacă apuci să te gândeşti la ceva. E până la urmă chiar aspectul acesta de flow efectiv, de prezenţă în decursul celor trei secunde, mai puţin de trei secunde de zbor, e ce mă atrage cel mai mult. Pe mine, asta m-a convins. Ai nevoie de un nivel de concentrare maximă şi de atenţie sporită, doar că odată ce te lansezi în săritură devine un joc al încrederii, pur şi simplu. Încercând să schimbi cât mai multe în aer, mai degrabă, rişti să strici ce ai început“, spune Cătălin Preda.

Visează să poată concura şi în România

În afară de cucerirea de noi medalii, Cătălin mare are un vis: acela de a putea concura şi în ţară.

„Sunt discuţii în desfăşurare. Eu mi-aş dori foarte mult să am şansa de a participa la o competiţie organizată pe tărâmul naţional. Urmează să fac câteva deplasări de scouting şi de cercetare să văd dacă sunt locuri cu adevărat fezabile şi practice pentru a duce discuţiile în zona organizării cu adevărat“ spune Cătălin.

Vrea titlul la Cupa Mondială şi la Campionatul European

În ceea ce priveşte planurile pentru 2022, Preda speră să continue sezonul foarte bun avut anul trecut.