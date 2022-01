România, reclamată la Tribunalul de la Lausanne: Strigătul de disperare al unei sportive batjocorite

Jocurile Olimpice de Iarnă bat la uşă: 4-20 februarie. Cu acest prilej, gazda evenimentului, Beijing (China), va intra în istorie, devenind primul oraş care se poate lăuda că a organizat atât ediţia de vară, cât şi pe cea de iarnă a sărbătorii sportului mondial.

În România, Jocurile Olimpice de Iarnă nu contează, realistic vorbind. Pentru că nu există o tradiţie a sporturilor de iarnă. De altfel, de-a lungul participărilor României la Jocurile de Iarnă, s-a câştigat o singură medalie, la Grenoble 1968. Vorbim despre un bronz adus de echipajul de Bob 2, format din regretatul Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, ultimul ajuns acum la 80 de ani.

Având în vedere că nu există interes, nici din partea oamenilor, nici din partea presei pentru Jocurile Olimpice de Iarnă, în România se petrec lucruri care ar fi de neconceput la sporturile cu vizibilitate. Un astfel de exemplu a fost furnizat de Ania Monica Caill (26 de ani).

Născută în Franţa, la Limoges, Caill a reprezentat de două ori România la Jocurile Olimpice de Iarnă, în 2014 (Soci) şi în 2018 (PyeongChang). Acum însă, a fost ignorată de Federaţia Română de Schi Biatlon, fără nicio justificare!

Revoltată, Caill şi-a strigat disperarea pe Facebook printr-o postare pe care o redăm, în rândurile de mai jos.

Ce a scris Ania Monica Caill?

*Nu sunt pe lista pentru Olimpiada de la Beijing. Am făcut tot ce era posibil să fiu inclusă pe listă, fiind de departe cea mai bună româncă. Am depus o cerere la TAS, sperând să îmi găsesc dreptatea.

*Din păcate şi din mare surprindere, Federaţia Română de Schi Biatlon nu recunoaşte competenţa lor, cererea mea fiind respinsă tocmai din motivul asta, pentru că în statutul lor nu permite. Aşa că FRSB nu m-a adăugat pe lista de preînscrieri pentru olimpiadă şi a decis să facă un trial pentru sportivi aflaţi pe această listă.

*Eu sunt singura realmente calificată, datorită performanţelor mele care m-au proiectat în top 100 mondial. Eu nu am fost pe lista extinsă, aşadar nu am avut voie să particip la acest trial. Sportiva `calificată` după trial poate participa la Olimpiadă numai la două probe, slalom şi uriaş (eu aş fi avut dreptul să particip la 4 probe).

*Nu are nici o experienţă în Cupa Mondială şi nici măcar în Cupa Europei. A participat la un campionat mondial unde a ajuns la +26 de secunde în uriaş şi +22 în slalom. Acum sportiva aleasă de Federaţie este pe locul 1.700 mondial şi nu este calificată. Această decizie am aflat-o fix în ziua înainte coborârea din Cupa Mondială de la Zauchensee. Nu vă explic ce stare am avut, tristeţe, dezamăgire, nervi...

*Rezultatul este clar. Cel puţin la proba de uriaş, sunt în faţa ei indiscutabil. (rezultatul primei manşe de concurs ca dovadă). Sunt tristă, dar mai ales dezamăgită de tot sistemul din România. Noi sportivii ne zbatem zi de zi de când avem 7 ani să fim cât mai buni.

*Avem norocul că la schi alpin este un cronometru care nu poate înşela. Rezultatul este clar negru pe alb şi nu este în mâna unui juriu. Toţi sportivii ca Mihaela Hogaş, Raluca Strămăturaru, Haralambie Daniela care s-au bătut real să atingă calificarea, care au făcut sacrificii enorme să atingă scopul cel mare în Cupa mondială, ce ar trebui să gândească după aşa decizie de a trimite o sportivă care are numai limita de punctaj pentru a fi pe acel loc de naţiune mică?

*Eu sunt calificată, aş fi participat la 4 probe, particip constant în Cupa Mondială şi ajung în mod regular la 4 secunde de câştigătoare la evenimentele majore. Sportiva aleasă de Federaţie nu este calificată, are dreptul de participare doar la 2 probe, nu are nici o experienţă în Cupa Mondială şi ajunge la 22 de secunde de câştigătoare.

*Insist pe faptul că nu am nimic personal cu sportiva. Acestea sunt doar fapte. Dacă faptele nu vă plac atunci vă rog să le schimbaţi. Consider că trebuie să respectăm sportul nostru atât de frumos.