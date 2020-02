România, în divizia a doua valorică pentru Liga Naţiunilor. Când are loc tragerea la sorţi + posibilele adversare

Tragerea la sorţi a grupelor pentru Liga Naţiunilor, ediţia 2020/2021, va avea loc marţi, 3 martie, la Amsterdam, în Olanda. România îşi va afla şi ea adversarele, ea urmând să evolueze în divizia a doua valorică, anunţă site-ul gsp.ro.

Toată atenţia microbiştilor se îndreaptă în prezent către meciul de pe 26 martie, din Islanda, un ultim tren pe care România încearcă să îl prindă spre Campionatul European pe care îl va şi organiza, alături de alte 11 ţări europene. Dacă se impune, naţionala lui Mirel Rădoi va avea un nou meci tare, pe 31 martie, contra Ungariei sau a Bulgariei, miza fiind calificarea în Grupa C la Euro 2020, alături de Olanda, Ucraina şi Austraia. Însă, tragerea la sorţi pentru următoarea ediţie a Ligii Naţiunilor este şi ea importantă. Echipele participante sunt împărţite în patru eşaloane valorice: A, B şi C - cu câte 16 echipe, plus D - cu şapte echipe. România va intra în tragerea la sorţi în urna a patra valorică a Grupei B: cea mai grea grupă posibilă ar fi una cu Rusia, Serbia şi Turcia, iar o variantă accesibilă - cu Austria, Finlanda şi Irlanda de Nord. Doar câştigătoarele grupelor vor promova în Liga A, în timp ce ultima clasată în grupă va retrograda în Liga C, în joc fiind şi calificarea la Campionatul Mondial din 2022.

Partidele din grupele alcătuite marţi la Amsterdam se vor juca între septembrie şi noiembrie 2020.

Urnele pentru Liga Naţiunilor 2020-2021

Liga A



Urna 1: Portugalia, Olanda, Anglia, Elveţia

Urna 2: Belgia, Franţa, Spania, Italia

Urna 3: Bosnia-Herţegovina, Ucraina, Danemarca, Suedia

Urna 4: Croaţia, Polonia, Germania, Islanda



Liga B



Urna 1: Rusia, Austria, Ţara Galilor, Cehia

Urna 2: Scoţia, Norvegia, Serbia, Finlanda

Urna 3: Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord

Urna 4: Bulgaria, Israel, Ungaria, România



Liga C



Urna 1: Grecia, Albania, Muntenegru, Georgia

Urna 2: Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, Cipru

Urna 3: Estonia, Slovenia, Lituania, Luxemburg

Urna 4: Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Moldova



Liga D



Urna 1: Gibraltar, Feroe, Letonia, Liechtenstein

Urna 2: Andorra, Malta, San Marino