Prima declaraţie a Simonei Halep după ce a triumfat la turneul de la Montreal. Ce a nemulţumit-o pe ea în timpul finalei

" "E un sentiment uimitor sa fiu din nou pe aceasta scenă din postura de câştigătoare la Montreal. A fost o săptămână uimitoare, chiar daca am venit dupa o pauza lunga, dar simt ca am jucat cel mai bun tenis al meu", a declarat Simona.



Apoi, ea a laudat-o pe Sloane Stephens: "Multumesc pentru ca ma faci sa joc din ce in ce mai bine, mereu am meciuri intense cu tine si sper sa ne intalnim de cat mai multe ori"

La final, Halep şi-a manifestat nemulţumirea faţă de anumiţi fani, care au scandat anti PSD.





" Pentru toţi cei care au fost altfel astăzi, data viitoare când veniţi pe un teren de tenis, vă rog să respectaţi această încăpere, pentru că e prea frumoasă pentru astfel de lucruri", a comentat Halep la finalul meciului.

Simona a luptat eroic, iar la final a mulţumit publicului pentru susţinere, însă a avut şi ceva de reproşat.