Prea mult bun-simţ dăunează: Cum a ajuns să fie tratat Rădoi din postura de selecţioner

O vorbă din popor spune că, dacă eşti bun, eşti luat de fraier. Ceea ce se reflectă, într-o oarecare măsură, şi în cazul naţionalei României, de când selecţioner a fost numit Mirel Rădoi.

Spre deosebire de precedesorii săi mult mai experimentaţi, Rădoi e încă la început de drum în meseria de antrenor. Dovadă şi CV-ul său care include un mandat la FCSB şi unul la România U21. Pe lângă lipsa de experienţă, actualul selecţioner mai are un „defect“ pentru mediul toxic din fotbalul românesc: e un tip cu prea mult bun-simţ. A şi dovedit acest lucru prin discursul său sincer, direct, fără ocolişuri, de când a ajuns la prima reprezentativă. Dacă alţi selecţioneri, precum Iordănescu şi Piţurcă, apăreau în faţa presei cu feţe încruntate, aproape scrâşnind din dinţi, gata să taie din faşă orice critică sau întrebare în privinţa selecţiei, în schimb, Rădoi aproape că e interogat, nu intervievat la unele conferinţe.

Această atitudine a selecţionerului, explicabilă printr-o doză neobişnuit de mare de bun-simţ pentru fotbalul românesc, le-a dat curaj şi oamenilor de pe margine să-l „bombardeze“ cu sfaturi şi recomandări tehnico-tactice! Adică, o situaţie care nu se întâmpla în trecut. Cel mai bun exemplu în acest sens e o emisiune difuzată, zilele trecute, de Telekom Sport , în care analiştii postului, Basarab Panduru şi Cornel Dinu, i-au făcut echipa lui Rădoi, cu aşezare tactică, cu primul „11“, cu tot! Mai mult decât atât, cei doi au desfiinţat anumite alegeri ale selecţionerului în alcătuirea lotului.

„L-am adus pe Camora şi la naţională. E jalnic din punct de vedere defensiv. E o umbră a unui apărător de care ai nevoie în banda stângă“, a spus Cornel Dinu. Completat de Basarab Panduru: „Pe Camora l-am naturizalizat în cel mai slab moment al carierei lui”.

Constantin Budescu, având burtă, susţine că a slăbit de când e în Arabia Saudită

Budescu, reacţie obraznică

Comentariile lui Dinu şi Panduru au venit după ce, săptămâna trecută, alţi doi oameni din fotbalul românesc, Florin Prunea şi Gică Craioveanu, şi-au permis şi ei să pună tunurile pe selecţioner pentru că nu l-a convocat pe Alex Mitriţă (Al-Ahli Jeddah). Iar Constantin Budescu (Damak), care joacă la penultima clasată din Arabia Saudită, cu nişe kilograme vizibile în plus, a avut o replică obraznică, după ce secundul lui Rădoi, Nicolae Dică, a spus că atacantul n-a fost covocat din cauza formei sale fizice. „E o prostie ce s-a spus! Am şi slăbit 3,6 kilograme de când am ajuns la Damak“, a sunat declaraţia lui Budescu.

Se testează de zor

Deocamdată, prins cu pregătirea meciului cu Macedonia de Nord şi aflat în izolare din cauza COVID-19, Rădoi n-a avut nicio replică pentru critici şi sfătuitori. În schimb, selecţionerul se testează de zor, în speranţa că va fi pe banca naţionalei chiar în partida de mâine.

„Mirel e OK, aşteaptă rezultatele de la testele pe care urmează să le facă zilele astea şi sper să fie cât mai repede pe bancă. Joi e mai greu, dar cu Germania, cred că va fi pe bancă. Aşa cred eu“, a spus directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă. Dacă va avea două teste negative succesive până mâine, selecţionerul poate sta pe bancă, în partida cu Macedonia de Nord.





Preliminarii CM 2022, Grupa J

Germania România Islanda Macedonia de Nord Armenia Liechtenstein

*Se califică direct la turneul final câştigătoarea din fiecare grupă. Ocupantele locurilor secunde, zece la număr, alături de două naţionale venite din Liga Naţiunilor, vor merge la baraj. Aceste 12 echipe se vor lupta pentru ultimele 3 locuri disponibile pentru Europa la CM 2022.









Programul tricolorilor din această lună





*Mâine: România – Macedonia de Nord, ora 21.45





*28 martie: România – Germania, ora 21.45





*31 martie: Armenia – România, ora 19.00





Meciurile vor fi transmise de Pro TV şi de Radio România Actualităţi.









Lotul României

*Portari: Niţă (Sparta Praga, Cehia), Lazar (Astra), Iacob (UTA), A. Radu (Inter, Italia)

*Fundaşi: Mogoş (Chievo, Italia), Nedelcearu (AEK Atena, Grecia), Toşca (Gaziantep, Turcia), Chiricheş (Sassuolo, Italia), Burcă (CFR), Camora (CFR), Ov. Popescu (FCSB), Bancu (Craiova)

*Mijlocaşi: R. Marin (Cagliari, Italia), Creţu (Maribor, Slovenia), Stanciu (Slavia Praga, Cehia), I. Hagi (Rangers, Scoţia), Maxim (Gaziantep, Turcia), Bicfalvi (Ural, Rusia), Mihăilă (Parma, Italia), Man (Parma, Italia), Fl. Tănase (FCSB), Fl. Coman (FCSB), Cicâldău (Craiova)

*Atacanţi: Keşeru (Ludogoreţ, Bulgaria), Puşcaş (Reading, Anglia)