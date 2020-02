Patricia Ţig a reuşit o nouă surpriză şi e în semifinale la Hua Hin. Iată de ce se joacă pe terenuri roz în Thailanda

„Patty“ a reuşit a doua cea mai mare surpriză a turneului de până acum, eliminând-o pe Saisai Zheng, cap de serie patru pe tabloul principal, cu un autoritar 6-4, 6-2. Ţig a salvat 10 dintre cele 12 mingi de break procurate de racheta numărul trei a Chinei (locul 36 mondial), punând capăt partidei după 99 de minute.

Patricia Ţig, în vârstă de 25 de ani, şi-a început parcursul la Hua Hin cu o victorie în faţa favoritei 6, Yafan Wang (56 WTA), scor 1-6, 6-1, 7-6(5). A urmat, în optimi, un succes cu 6-1, 6-3 în faţa lui Xiaodi You (210 WTA) şi succesul la Zheng, în sferturi. Românca şi-a asigurat deja revenirea în Top 100 după 1023 de zile, dar şi un cec în valoare de 11.600 de dolari.

În semifinale, Patricia Ţig ar putea înfrunta o a patra reprezentantă a Chinei - Xiyu Wang (18 ani, 134 WTA), dacă aceasta va trece în sfertul de finală disputat la această oră de poloneza Magda Linette (42 WTA, favorita 5 de la Hua Hin). Pe jumătatea superioară de tablou se mai află încă în cursă Elina Svitolina - principala favorită la Hua Hin şi Qiang Wang (cap de serie 3).

Organizatorii turneului din Thailanda au decis să susţină în cel mai sugestiv mod posibil lupta împotriva cancerului de sân. Astfel, toate terenurile de hard ale complexului care găzduişete întrecerea programată în perioada 8-15 februarie au fost vopsite în roz - culoarea oficială a acestei cauze.

Toate încasările obţinute din vânzarea de bilete la Hua Hin sunt donate către o fundaţie caritabilă aflată sub patronajul Reginei - Queen Sirikit Centre Breast Cancer Foundation.

În 2012, organizatorii francezi de la Roland Garros umpleau un teren cu zgură roz, pentru a celebra femeile.

