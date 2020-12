Optimism la zero puncte: Bogdan Burcea a anunţat obiectivul naţionalei la Euro 2020

Încurajat de ce a văzut contra Norvegiei, selecţionerul Bogdan Burcea a avut un discurs optimist, la Kolding.





„De la meci la meci, am făcut un pas înainte şi sper că vom putea să arătăm o altă faţă în Grupa Principală. Fetele au o atitudine exemplară, trebuie să apreciem felul în care au preluat anumite roluri şi sunt mândru de ce au realizat. Poate nu avem <gloanţele> de care avem nevoie pe fiecare post, vezi cazul Laurei Popa, care a trecut din inter dreapta pe extremă dreapta, dar şi-a dat silinţa şi a făcut un joc foarte bun şi defensivă“, şi-a început Burcea discursul.





„Avem o echipă schimbată în bine. Ne-am dori foarte mult să calificăm echipa în primele opt, pentru că vom putea întâlni adversari mai slab cotaţi, în preliminariile Mondialelor. Şi avem datoria să încercăm să obţinem trei victorii în Grupa Principală, pentru că atunci am mai avea un meci în plus, măcar cel de locurile 5-6. Această echipă are valoare, are viitor. Sunt optimist, poate singurul şi incurabil! Am spus că această echipă poate. Rezultatele nu ne ajută, dar prestaţiile echipei, jocul arătat, da, ne ajută să privim cu speranţă spre viitor“, a adăugat Burcea.





Grupa D, ultima etapă, luni

România - Norvegia 20-28

Germania - Polonia 21-21

1. Norvegia 3 3 0 0 105-65 6 2. Germania 3 1 1 1 66-82 3 3. România 3 1 0 2 67-74 2 4. Polonia 3 0 1 2 67-84 1

*Primele trei clasate au avansat în Main Round. Polonia a fost eliminată.

Grupa Principală II

Norvegia 4 puncte

Germania 2 puncte

România 0 puncte

*Croaţia e calificată şi ea, punctajul ei urmând să fie stabilit, după meciurile din această seară. Pentru ultimele două locuri în această serie se vor bate, tot în această seară, Ungaria, Serbia şi Olanda.

Programul tricolorelor

*10 decembrie: România - Locul 2 din grupa C

*14 decembrie: România - Locul 1 din grupa C

*15 decembrie: România - Locul 3 din grupa C