O imagine rară: Cum arată Budescu, după ce a slăbit şi prin ce dietă a scăpat de kilogramele în plus VIDEO FOTO

România se pregăteşte pentru cele două partide de verificare din această lună, cu Georgia, la Ploieşti (miercuri, ora 21.45, Pro TV) şi cu Anglia, la Middlesbrough (6 iunie, ora 19.00, Pro TV).

Având în vedere că adversarii de mâine nu ne spun nimic din punct de vedere fotbalistic, atenţia presei a fost captată de silueta lui Constantin Budescu. Renumit pentru kilogramele sale în plus, „Budi“ a revenit din Arabia Saudită cu trei kilograme date jos. Iar această situaţie l-a încântat pe selecţionerul Mirel Rădoi, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Văzând interesul presei pentru Budescu, după ce acesta a slăbit, Federaţia Română de Fotbal (FRF) l-a scos pe acesta la înaintare, prezentându-l în cadrul unui interviu. Şi, bineînţeles, jucătorul legitimat la Damac a atins şi subiectul legat de forma sa fizică.

„N-a fost dietă, a fost doar voinţă. Mi-am dorit acest lucru (n.r. - să slăbească). După o vârstă trebuie să reglezi anumite lucruri. Am jucat ceva timp cu kilograme în plus, am spus să văd cum e şi fără. Plus că în Arabia nu prea puteam să joc, având kilograme în plus, a trebuit să slăbesc ca să mă pot adapta. N-am nicio reţetă specială, e totul din exerciţii, am lucrat foarte mult la sală şi n-am mai mâncat la ore târzii“, a povestit „Budi“, care acum arată aşa:

VEZI INTERVIUL ACORDAT DE CONSTANTIN BUDESCU