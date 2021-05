Mourinho, luat peste picior de compania aeriană Ryanair: Ce mesaj i-au transmis pe Twitter

„Jose va fi încântat când va afla că zburăm de la Londra la Roma cu bilete care au preţul de pornire, 14,99 de lire sterline. Având în vedere că n-a câştigat nimic la Spurs, ne aşteptăm ca un bagaj de mână să fie suficient pentru această călătorie“, au scris cei de la Ryanair pe Twitter.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6