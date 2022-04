Mocirla românească îşi degajă mirosul repulsiv: Dan Petrescu, batjocorit în ultimul hal, la televizor

Într-un fotbal civilizat, performant, finalul unui campionat încins, în care primele două clasate sunt despărţite de 2 puncte, e un prilej de bucurie, de spectacol total.

În România însă, o asemenea situaţie, deşi creşte gradul de dramatism, e însoţită, inevitabil, de o luptă murdară. Ceea ce se vede acum, încă o dată, când avansul de 8 puncte al CFR-ului în fruntea ierarhiei s-a „topit“. Şi s-a redus la doar 2 puncte, cu cinci runde înainte de terminarea play-off-ului.

Din păcate, primul care a dat tonul unor declaraţii lipsite de logică şi chiar şi de bun simţ, având în vedere ce s-a întâmplat în meciul CFR Cluj – FCSB (0-1), a fost chiar Dan Petrescu (54 de ani). În loc să recunoască faptul că ai săi n-au jucat nimic, tehnicianul CFR-ului a preferat să strige „hoţii“, ducând discuţia spre arbitraj. Ce-i drept, arbitrajele din România sunt departe de a fi perfecte, însă nu prestaţia „cavalerilor fluierului“ a făcut ca CFR să piardă, cu Craiova şi cu FCSB, în două runde succesive.

Petrescu însă a căutat să joace murdar şi, imediat, a găsit un adversar imbatabil, la acest capitol! Vorbim despre Mihai Stoica - foto (57 de ani), omul alături de care fostul internaţional a câştigat chiar un titlu, în 2009, la Urziceni. Atunci, cu „Super Dan“ pe bancă şi cu Meme, în calitate de oficial, Unirea a dat una dintre cele mai mari lovituri din istoria campionatului intern. Pe care l-a cucerit, în faţa celor de la Dinamo, pentru ca apoi să facă şi 8 puncte în grupele Ligii Campionilor!

Au trecut însă acele vremuri, iar acum, Stoica, în calitate de angajat al FCSB, a „măturat“ cu Petrescu, în studioul Orange Sport! Mai ales că atacul lansat de antrenorul CFR-ului asupra arbitrajului a venit după o partidă cu FCSB.

„Chiar nimeni nu-i poate spune lui Petrescu faptul că se spune arbitru şi nu <<albitru>>? Că noi nu-i spunem <<Petlescu>>. E jenant ce zice Petrescu. E jenant să spui că nu e roşu (n.r. – la faultul lui Susici, la Olaru) şi că a greşit <<albitrul>>, când Olaru e la spital. Şi, după, să spui că <<Petrilă>>, cum îi spune el lui Petrila, a scăpat singur cu portarul. E jenant, precum toate discursurile lui Petrescu din ultima perioadă“, a tunat Mihai Stoica.

Istvan Kovacs, arbitrul pe care Dan Petrescu l-a pus la zid, fără motiv, după CFR - FCSB (0-1)

„Spune numai inepţii!“

Acesta e doar ultimul episod dintr-un război tot mai virulent al declaraţiilor care există de ceva timp între Stoica şi Petrescu. Până să-l facă acum praf pe tema arbitrajului, Meme l-a pus la zid, în decembrie 2021. Atunci, antrenorul CFR-ului a fost luat peste picior pentru că, motivând că e pandemie, a cerut ca echipele să aibă dreptul de a tot legitima jucători. Inclusiv în plin sezon, după închiderea perioadei de transferări! Atunci, Stoica a fost şi mai dur la adresa lui Petrescu.

„Siderat sunt! Băi, eşti de-o viaţă în fotbal. Tu nici acum nu ştii ce înseamnă o listă? Tu vrei să bagi orice jucător. Te dezafiliază UEFA! El nici măcar atâta lucru nu ştie. Să spui atâtea enormităţi... Ferească Dumnezeu! Eu nu înţeleg cum cineva care e în fotbal de o viaţă... Păi, hai să facem porţile mai mici, careul mai mare. Te doare capul! E ceva... nu poţi să dai replică unor asemenea enormităţi. Eu am şapte calificări în primăvara europeană, asta înseamnă că am jucat meciuri până ne-am plictisit. Cum să spui aşa ceva? Doamne, Doamne! Mi-e milă de Cristi Balaj (n.r. – preşedinte CFR Cluj). Balaj trebuie să-i explice nişte chestii (n.r. – lui Dan Petrescu). Cum să spui numai şi numai enormităţi? Deci, n-are nicio logică în ce spune, dar nicio logică. E groaznic! Ăsta e antrenorul echipei care conduce fotbalul românesc. Bineînţeles că spune multe despre fotbalul românesc.. Chestiile astea sunt nişte bazaconii mari de tot. Te faci de râs când spui asemenea inepţii, se uită lumea la tine, te faci de râs. Cum să fie lista cât vrei tu de mare? Lista e listă. Creşte jucători şi fă-ţi lista B, cum are Hagi“, a spus atunci Stoica.

Petrescu a cerut sancţionarea lui Meme

După ce a tot fost atacat şi ironizat de fostul său colaborator de la Urziceni, Dan Petrescu a răbufnit, în luna februarie. Şi a cerut ca Mihai Stoica să fie sancţionat de forurile fotbalistice, dar fără să pomenească numele oficialului de la FCSB.

„Am înţeles că e un conducător de la altă echipă care lucrează la o televiziune (n.r. – Mihai Stoica are contract cu Orange Sport), numai în România e posibil, şi critică antrenorul campioanei. Mi se pare incredibil! Sunt judecat de cineva care lucrează la o echipă şi la o televiziune. Nu înţeleg cum e posibil să lucreze la ambele? Federaţia, Liga, nu se sesizează? Avem singura ţară din lume în care e permis aşa ceva. Vezi-ţi de echipa ta! Ai şi echipă, şi televiziune şi te iei mereu de antrenorul campioanei? E incredibil!“, a spus Petrescu.

95 de selecţii a adunat Dan Petrescu în echipa naţională pentru care a marcat de 12 ori. Cu tricolori, a fost la patru turnee finale: Mondialul din 1994, Euro 1996, Mondialul din 1998 şi Euro 2000. 6 trofee a câştigat Dan Petrescu, ca antrenor: titlul cu Unirea Urziceni (2008-2009), Cupa Chinei cu Jiangsu Sainty (2014-2015), Supercupa României cu Târgu Mureş (2015-2016) şi trei titluri cu CFR Cluj (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).

Piţurcă şi laptopul confundat cu... un cântar!

Nu e prima dată când Mihai Stoica ajunge „la cuţite“ cu un antrenor cu care a colaborat, în trecut. Până să aibă acest război tot mai mare cu Dan Petrescu, el a avut un conflict, de-a dreptul exploziv, cu Victor Piţurcă (foto). Cei doi au fost la Steaua, la începuturile anilor 2000. Atunci însă, Piţurcă dicta tot în Ghencea, în timp ce Meme, abia sosit de la Oţelul Galaţi, n-avea discursul de acum. Şi cum Piţi l-a marginalizat mereu pe Meme la Steaua, peste ani, Stoica l-a atacat fără nicio reţinere. Totul a culminat cu un episod povestit la televizor. „Piţurcă n-are habar ce e ăla un calculator, crede că e cântar. Aşa am auzit. Odată s-a urcat pe un laptop, pentru că a crezut că e cântar şi aştepta să i se afişeze greutatea“, a spus Stoica.

Liga I, play-off, etapa a V-a

Voluntari - FC Argeş 0-1

Farul - CS U Craiova 0-3

CFR Cluj - FCSB 0-1

Clasament

1. CFR Cluj 45 de puncte

2. FCSB 43p

3. CS U Craiova 39p

4. Voluntari 30p

5. Farul 28p

6. FC Argeş 27p

*Locul 1 participă în preliminariile Ligii Campionilor, iar locul 2 şi 3 în preliminariile Conference League.

*Locul 3 va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în preliminariile Conference League.

Liga I, play-out, etapa a V-a

Chindia - Botoşani 1-2

Mioveni - Dinamo 2-0

Sepsi - UTA 1-0

„U“ Craiova - Clinceni 4-0

Rapid - Gaz Metan 8-0

Clasament

1. Rapid 35p

2. Sepsi 33p

3. Botoşani 32p

4. „U“ Craiova 28p

5. UTA 26p

6. Mioveni 25p

7. Chindia 22p

8. Dinamo 13p

9. Clinceni 1p*

10. Gaz Metan -25p*

*Clinceni a pierdut 6 puncte, iar formaţia din Mediaş a fost penalizată cu 26 de puncte. Ambele grupări au fost sancţionate din cauza datoriilor.

**Locurile 9 si 10 retrogradează direct. Locurile 7 şi 8 joacă baraj de menţinere / promovare cu locurile 3 şi 4 din liga a doua.