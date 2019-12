Iarăşi ne-am minţit singuri: România, acuzată oficial de rasism! Comunicatul UEFA şi ce riscăm

România are probleme tot mai grave în organizarea meciurilor internaţionale, Federaţia Română de Fotbal (FRF) primeşte sancţiuni şi suspendări pe bandă, însă, puşi faţă în faţă cu aceste probleme reale, oamenii care ar trebui să ia măsuri au o singură soluţie la care recurg constant: bagă mizeria pe sub preş!

Din păcate, ca de obicei, şi după meciul cu Suedia s-a încercat muşamalizarea problemei. Ne-am minţit, iarăşi, singuri şi, inclusiv Csaba Asztalos, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a spus, acum câteva zile, că n-a existat nicio manifestare rasistă în timpul meciului România – Suedia. Asta desi, în mod evident, arbitrul Daniel Orsato (Italia) a întrerupt partida tocmai din acest motiv!

„Sincer, nu am apreciat atitudinea lor. Nici a Norvegiei, nici a Suediei. Au încercat anticipat să eticheteze suporterii şi România. Până la meciul cu Suedia, România a fost investigată şi sancţionată doar pentru manifestări de intoleranţă, nu pentru rasism. În ceea ce priveşte meciul cu Suedia, am fost pe stadion şi, sincer să spun, nu am înţeles ce s-a întâmplat. Chiar am monitorizat şi nu am înţeles de ce arbitrul a oprit meciul. Nu au fost imitări de sunete de animale, au fost doar fluierături, dar nu neapărat când un jucător suedez atingea mingea“, a spus Asztalos pentru gsp.ro.

Ca o ironie a sorţii, aceste afirmaţii făcute de Asztalos au fost publicate la o zi după ce UEFA a pus România sub acuzare, în mod oficial, pentru comportament rasist al fanilor prezenţi la meciul cu Suedia!

Iarăşi vom avea terenul suspendat

Concret, se poate vedea că la data de 6 decembrie, într-un comunicat oficial pus pe site-ul uefa.com, la rubrica legată de problemele disciplinare, UEFA scrie că s-a adăugat un nou cap de acuzare la dosarul meciului România – Suedia.

Primele patru, după cum a notat gsp.ro, au fost legate de:

*Banner interzis;

*Scandări interzise;

*Folosirea materialelor pirotehnice;

*Obiecte lansate pe teren.

Acum, după cum a scris UEFA, România e acuzată şi de „comportament rasist“. Iată textul scris în limba engleză:

Following a disciplinary investigation conducted by a UEFA Ethics and Disciplinary Inspector, in accordance with the Article 31 (4) of the UEFA Disciplinary Regulations (DR), disciplinary proceedings have been opened following the UEFA European Qualifiers match between Romania and Sweden (0-2), played on 15 November.

Charges against Romanian Football Federation:

- Racist behaviour – Art. 14 of the UEFA Disciplinary Regulations

În textul publicat pe uefa.com scrie că dosarul României va fi analizat la următoarea şedinţă a Comitetului de Disciplină, programată pentru 12 decembrie.

Cum România e recidivistă, aproape sigur, ne paşte o nouă suspendare a terenului care, foarte probabil, se va aplica la primul meci acasă din cadrul Ligii Naţiunilor, în toamna anului 2020.

