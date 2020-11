Ianis Hagi, mesaj pe Facebook după ce a fost trimis la tineret: Postarea s-a viralizat

Ianis Hagi e cel mai mediatizat jucător român şi cu o armată de următori pe reţelele de socializare.

De aceea, ultima sa postare de pe Facebook, în care a oferit un prim comentariu după trimiterea sa la naţionala de tineret, s-a viralizat în doar câteva ore, adunând mii de like-uri şi sute de comentarii.

„Fericit să fiu din nou aici, mândru să reprezint România şi motivat să dau tot ce am mai bun. Meciul cu Danemarca are o importanţă uriaşă pentru noi, ne dorim enorm să ne calificăm la EURO U21. Am mai fost la un turneu final cu naţionala de tineret şi am simţit acea energie unică a unei competiţii importante. Suporterii naţionalei merită să se bucure din nou. Hai, România!“, a scris mijlocaşul legitimat la Glasgow Rangers.