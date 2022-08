Halep, schimbare majoră: Simona a anunţat că un singur om, plătit regeşte, va ghida cariera ei

„Totul e Mouratoglou acum. Echipa e 100% el. Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, e vorba despre academia lui şi despre el însuşi. Am făcut această schimbare pentru că am simţit cu adevărat că e momentul să o fac. Am crezut că voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început ceva frumos şi ceva nou. Totul e complet nou. Aşa că mă voi bucura. De fapt, mă bucur deja. Voi vedea cât de bună pot fi în viitor. Am avut încredere în el din prima secundă. Mă simt în siguranţă. Nu-l voi compara niciodată cu Darren Cahill, pentru că sunt complet diferiţi. Ceea ce pot spune, în acest moment, e că cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost să-l întâlnesc pe Patrick. El are o super energie. E super amabil. Aşa că înseamnă foarte mult pentru mine să lucrez cu astfel de oameni“, a afirmat Halep, potrivit Eurosport.