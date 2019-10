Halep are rival olimpic: Alin Firfirică a reuşit cel mai bun rezultat al atletismului românesc din ultimul deceniu

Atletismul românesc a decăzut, fiind la ani-lumină distanţă de perioada în care Gabriela Szabo şi Constantina Diţă se întorceau de la Jocurile Olimpice cu medalii.

Din fericire, după o lungă perioadă de „secetă“, acum există speranţe reale la o clasare pe podiumul olimpic! Aceste speranţe se leagă de Alin Firfirică (23 de ani). Iar Campionatele Mondiale găzduite de Doha (Qatar), în aceste zile (27 septembrie – 6 octombrie), au reconfirmat că Firfirică va merge, la anul, la Tokyo, nu ca simplu turist, ci ca un pretendent la medalii.

În finala probei de aruncarea discului, sportivul legitimat la Steaua s-a clasat pe 4 cu o aruncare de 66,46 de metri izbutită la a treia sa încercare. Cum bronzul mondial a fost câştigat de austriacul Lukas Weisshaidinger cu o aruncare de 66,82 de metri, lui Firfirică i-au lipsit doar 36 de centimetri pentru a prinde podiumul mondial!

Chiar şi aşa, rezultatul românului rămâne unul impresionant din mai multe motive. În primul rând, el reprezintă cea mai bună clasare pentru atletismul românesc din ultimii zece ani! Potrivit jurnalistului Marius Huţu de la prosport.ro, ultima medalie românească la Campionatele Mondiale a fost obţinută de Nicoleta Grasu, la ediţia din 2009, desfăşurată în Berlin. A fost un bronz tot la aruncarea discului. De atunci, până la acest loc 4 obţinut de Firfirică, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de Marian Oprea la triplusalt (locul 6 în 2015) şi de Bianca Perie la aruncarea ciocanului (locul 6 în 2011).

Un alt amănunt care arată importanţa clasării lui Firfirică ţine de faptul că atletul de 23 de ani a participat, în premieră, la Campionatele Mondiale de seniori. Până să ajungă la acest nivel, Alin a cucerit cinci medalii (2 de aur, 2 de argint, 1 bronz) la diferite competiţii U-23, iar anul trecut, la Europenele de seniori, la Berlin, s-a clasat pe 7 cu o aruncare de 63,73 de metri.

S-a calificat deja pentru JO 2020

Pe lângă faptul că s-a apropiat foarte mult de podiumul mondial, mai există un argument care întăreşte ideea că, la anul, sportivul clubului Steaua va putea cuceri o medalie olimpică. La mijlocul lunii septembrie, el a avut o aruncare de 67,32 de metri, cu 86 de centimetri peste ce a reuşit acum la Mondiale, cu care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dacă ar fi repetat aceeaşi aruncare la Doha, Firfirică ar fi cucerit argintul mondial, în condiţiile în care podiumul a arătat aşa:

1. Daniel Stahl (67,59 m)

2. Fedrick Dacres (66,94 m)

3. Lukas Weisshaidinger (66.82 m)

„Locul 4 e…UAU!“

După rezultatul său foarte bun la Doha, Alin a vorbit pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism. „Sunt foarte fericit pentru clasarea mea. Am mers la această ediţie de Campionat Mondial cu gândul de a ajunge în finală. Dupa ce m-am văzut în finală, obiectivul meu a fost să mă văd între primii 6. Însă locul 4 e…UAU! E mai bine decât speram. E puţin frustrant să stiu că am fost la câţiva centimetri de podium, însă trebuie să fiu realist. Debutul meu la o astfel de competiţie a fost, pur şi simplu, superb. E munca mea. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am realizat. Nu-mi poate reproşa nimeni nimic. Sunt convins că sunt pe drumul cel bun“, a spus Firfirică pentru fra.ro.

„După acest loc 4, mi-am demonstrat că am şanse reale să aduc o medalie anul viitor, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mă bucur că am reuşit să-mi fac familia, clubul şi prietenii mândri de mine. Înainte de acest concurs, am stat şi am citit toate mesajele de încurajare, iar asta m-a motivat enorm. E foarte plăcut să vezi că sunt oameni care apreciază cu adevărat munca pe care o depun pentru a-mi reprezinta ţara cu fruntea sus!“, a completat atletul de 23 de ani.

Locul 4 E un rezultat excelent pentru Alin. Să nu uităm de vârsta pe care o are şi să ţinem cont şi de faptul că e la primul Campionat Mondial de seniori din carieră. Daniela Costin antrenoare

Ţiriac insistă pentru Halep: „Nu prea ai pe cine să pui în afară de ea“

Probabil, foarte mulţi oameni au auzit pentru prima dată de Alin Firfirică, atunci când preşedintele Federaţiei Române de Atletism (FRA), Florin Florea, l-a propus să fie portdrapelul României la JO 2020. „Eu l-aş alege pe Alin Firfirică. De ce nu? E un atlet valoros , un băiat înalt, frumos, bine făcut. Poate să poarte oricând drapelul României“, a spus Florea, la începutul lunii septembrie. Propunerea sa a venit într-un moment în care Simona Halep (5 WTA) a insistat, după triumful de la Wimbledon, că ea vrea să fie portdrapelul României la Tokyo. Prezent pe aeroport, după victoria Simonei de la Londra, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a confirmat, verbal, că va îndeplini dorinţa lui Halep. O decizie oficială nu s-a luat însă, deocamdată. De aceea, preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), Ion Ţiriac, a insistat într-un interviu pentru gsp.ro că Simona trebuie să fie portdrapelul delegaţiei tricolore la Tokyo. „Nu cred că ai pe cine să pui în afară de Halep şi, bineînţeles, de Neagu (n.r. – handbalista Cristina Neagu), care e cine e, dacă revine în echipa naţională. Halep e mai micuţă ea, din păcate, dar, dacă ar fi de 1,90 metri, ar fi mai bine, pentru că drapelul e destul de mare, dar poate să-l ţină în mână sigur“, a declarat Ţiriac.

Scandal înainte de JO 2016

Nu e pentru prima dată când sunt propuşi mai mulţi sportivi care să fie portdrapelul României la o ediţie a Jocurilor Olimpice. În 2016, înainte de Rio, s-a iscat un adevărat scandal pe această temă, gimnastul Marian Drăgulescu contestând faptul că Halep a fost în cărţi. „Marocanul“ a venit atunci cu argumentul că Simona n-are un istoric al participărilor la Jocurile Olimpice. Până la urma, de teamă virusului Zika, Halep n-a făcut deplasarea la Rio de Janeiro, iar Cătălina Ponor a fost portdrapelul României.