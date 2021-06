Halep revine: Simona a anunţat printr-un mesaj video unde va juca, în luna iunie

Simona Halep (3 WTA) şi-a reluat antrenamentele deja, iar acum a ajuns la concluzia că nivelul său fizic îi permite să meargă şi la primul turneu de după accidentarea suferită la Italian Open, la data de 12 mai.

Într-un mesaj video postat pe Twitter, „Simo“ a anunţat că va evolua la Bad Homburg (20-26 iunie), turneu WTA 250, cu premii totale, în valoare de 235.238 de dolari. Halep va fi cap de serie numărul 1 la competiţia unde şi-au anunţat participarea şi alte jucătoare importante, precum Petra Kvitova (12 WTA), Madison Keys (24 WTA) şi Angelique Kerber (27 WTA).

După turneul de la Bad Homburg, aflat la prima ediţie, Halep va merge la Wimbledon 2021 (28 iunie - 11 iulie), unde e deţinătoarea trofeului.

VEZI ANUNŢUL FĂCUT DE SIMONA HALEP

Excited to share this news 😊



See you there @badhomburgopen pic.twitter.com/gooB6AEi6D