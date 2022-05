Gigi Becali: Cei de la Voluntari au jucat pe 1.500 de euro de la primărie şi 3.000 de la CFR

“Felicit jucătorii, am câştigat 2-1. Dacă e ofsaid... Ei au jucat 1.500 de euro le-a dat primăria şi le-a dat 3.000 de la CFR. Au spus unii de acolo din echipă care spun despre ce e vorba. Nu mă deranjează că le-a dat primă primăria, dar mă deranjează că de ce a luat primă de la CFR. Să iei 3.000 de euro de la adversarul meu, aşa ceva nici nu-mi vine să cred. O echipă a luat 3.000 de euro primă de la CFR. Avem prieteni şi chiar rude la echipă, la Voluntari. Şi oamenii mi-au spus dinainte. Am zis, nu se poate să le zică primarul să ia 3.000 de la duşmanii mei. Eu cred, aştept acum să văd dacă Dumnezeu face dreptate, dar vreau să şi bată Craiova mâine, să luăm noi campionatul şi să piardă şi Cupa. La ce mizerie au făcut, n-au cum. Mizeria asta care mi s-a întâmplat mie, să te trădeze chiar finul tău, un poate Domnul să mă lase aşa. Astăzi seară am primit una din cele mai mari lecţii din viaţa mea. Nu ştiu dacă o să mă schimb, pentru că aşa sunt făcut, să iubesc oamenii şi să am încredere în oameni. CFR-ul a dat 3.000 degeaba că o să luăm campionatul noi”, a spus Becali

El a menţionat că la meciul cu FC Voluntari nu ar fi trebuit să fie înlocuit Octavian Popescu şi a explicat şi ce va face dacă FCSB nu va câştita titlul. “Tavi Popescu nu trebuia schimbat. Fără Tavi Popescu nu putem să ţinem mingea. Dacă nu iau titlul vedem ce jucătoiri mai vând pe-acolo şi la revedere. Nu mai iau niciun jucător, facem economii. Cred că la revedere, se taie totul. Nu contractele, contractul e contract, îl respect. Dar trebuie să fac tăieri. Jucătorii vor rămâne să câştigăm campionatul la pas la anul. Dar eu cred că luăm campionatul anul ăsta”.

Formaţia FCSB a remizat, sâmbătă seară, scor 2-2, cu echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a noua, penultima a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, în care adversarii au egalat pe final. Ca urmare a acestui rezultat, CFR Cluj poate câştiga titlul duminică dacă va învinge Universitatea Craiova.

Partida de sâmbătă, considerată pe teren propriu pentru FC Voluntari, s-a disputat pe Arena Naţională.

Au marcat Cordea ’44 şi Tănase ’71 pentru FCSB, respectiv Nemec ‘45+2 şi Costin ’88 pentru FC Voluntari.