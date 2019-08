FOTO Cum arată handbalistele de la CSM Bucureşti în costume de baie. Fetele au au dat o mega petrecere la piscină

Echipa din Capitala a invins-o cu 29-23 pe SCM Ramnicu Valcea, in finala jucata la Brasov si si-a luat astfel revansa, dupa ce anul trecut a pierdut trofeul in fata valcencelor, care s-au impus si in duelul pentru titlul de campioane nationale.

A doua zi după meci, tigroaicele au dat o mega petrecere la psicină, în care le-au sărbătorit pe Cristina Neagu, Itamna Grbici şi Andrea Lekici, care şi-au săbătorit zilele de naştere.

Handbalistele s-au distrat pe cinste, după cum se poate vedea din fotografie.

