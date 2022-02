Fanii unei echipe moscovite au cântat mesaje de încurajare pentru antrenorul secund al formaţiei, un ucrainean

”Ne vom aminti această zi pentru totdeauna. Rachetele au zburat peste ţara mea frumoasă astăzi. Stop! Ce aveţi de gând?”, a scris Voronin pe contul său de Instagram, în ziua când Vladimir Putin a decis invadarea ţării de la graniţele vestice, conform telekomsport.ro. Antrenorul a refuzat să mai stea pe bancă, dar fanii echipei care s-au deplasat la Khmki, acolo unde formaţia din capitală a învins cu 3-0, i-au scandat numele la scenă deschisă. Unul din golul ruşilor a fost marcat de Feodor Smolov, care a postat încă de la începutul ostilităţilor mesajul ”Nu războiului!”.

Dinamo Moscow fans sang their support for their Ukrainian coach Andrey Voronin, who was given a leave of absence from today’s 3-0 win against Khimki. pic.twitter.com/W4qiTGAJrS