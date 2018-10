Dramă fără margini! Fiul unui fost fotbalist a încetat din viaţă, după o suferinţă lungă şi cruntă

Denis Paşcovici a pierdut lupta cu boala, la numai 14 ani. Acesta avea aproape doi ani când doctorii l-au diagnosticat cu tumoră craniană. Investigaţiile medicale şi prima intervenţie chirurgicală au scos la iveală alte afecţiuni: hidrocefalie, epilepsie secundară, nanism hipofizar. Au urmat 12 operaţii, iar medicii au fost convinşi că puştiul e recuperat.

Până în 2016, Denis a reuşit să ducă o viaţă normală, dar în luna iunie a anului respectiv o criză de epilepsie l-a doborât. Sâmbătă copilul a suferit un AVC, care în cele din urmă i-a fost fatal. În dimineaţa acestei zile, când puştiul încă se mai agăţa de viaţă, tatăl său a transmis un mesaj sfâşietor şi emoţionant.

Salut, băieţi. Numele meu este Cosmin Paşcovici, fost jucător al echipelor de fotbal Dinamo Bucureşti, Farul Constanţa, UTA, Petrolul Ploieşti şi, nu în ultimul rând, al echipei naţionale, unde am avut plăcerea să joc alături de antrenorul vostru, Cosmin Contra. Am avut şi eu un singur meci oficial la echipa naţională, contra Andorrei, unde am câştigat cu 2-0 la Constanţa. Sper să o faceţi şi voi. O să vă spun pe scurt: băieţelul meu, Denis Paşcovici, a făcut sâmbătă un atac cerebral. Este la spital, în comă, are creierul inundat cu sânge, nu ştim dacă va mai trăi sau va mai putea lupta. Dimineaţă l-am anunţat pe prietenul meu, Cătălin Gheorghiu şi m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. L-am rugat, dacă puteţi să jucaţi meciul ăsta pentru Denis, pentru băiatul meu luptător, care se zbate între viaţă şi moarte, el fiind un fan mare al echipei naţionale. Mi-aş dori din toată inima - poate o să fie ultimul meci pe care îl va prinde - să câştigaţi pentru el. Vă mulţumesc mult!", a spus Cosmin Paşcovici, într-un scurt videoclip postat pe contul de Facebook al echipei naţionale a României.

Din păcate, meciul a venit prea târziu, Denis Paşcovici încetând din viaţă.