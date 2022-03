Djokovici exultă: Va juca la French Open, fără să fie nevoit să se vaccineze. Explicaţia oficială

Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani, 2 ATP) a ratat primul Grand Slam al anului din cauza statutului său de nevaccinat, însă şansele ca un asemenea episod să se repete, în viitor, când vorbim despre turneele de Grand Slam sunt din ce în ce mai mici.

Cum French Open, al doilea Grand Slam al anului, e programat pentru perioada 22 mai - 5 iunie, potrivit noilor reglementări, Djokovici, nevaccinat, va putea evolua la Roland Garros, fără probleme.

Sârbul de 34 de ani a câştigat două din cele 20 de trofee majore din palmaresul său, la Paris, în 2016 şi în 2021.

CITEŞTE ŞI:

Good news for #Djokovic! France is lifting the vaccine pass starting 14th of March, which means he will be able to play in Monte Carlo and to defend his title at Roland Garros. https://t.co/hsyXRIs5Et