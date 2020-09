Djokovici, declaraţii pe larg despre incidentul de la US Open: Prin ce a trecut după meci

Doi sportivi formidabili, Nadal (2 ATP) şi Djokovici (1 ATP), s-au descurcat excelent, în primele lor partide, direct în turul II. Spaniolul de 34 de ani l-a spulberat pe Carreno-Busta (18 ATP), semifinalist la Flushing Meadows, scor 6-1, 6-1. Iar Djokovici l-a învins pe Caruso (87 ATP), scor 6-3, 6-2.

Cu prilejul revenirii pe teren după US Open, Nole a oferit primul interviu pe larg despre incidentul, în urma căruia a fost descalificat, după ce o minge trimisă de el a lovit-o în gât pe Laura Clark, femeia care arbitra la linie.

„Bineînţeles, imediat după descalificare, mi-a fost greu să accept ce mi s-a întâmplat. Vreo două zile, am fost în stare de şoc. Dar am acceptat situaţia şi am depăşit-o. Am şi vorbit, de mai multe ori, cu Laura, după meci, ca să mă asigur că e bine. Mi-a părut foarte rău că am supus-o unui şoc pe care nu îl merita. Ceea ce s-a întâmplat a fost neintenţionat. Dar, într-adevăr, când dai în minge, aşa cum am făcut-o eu, există riscul ca cineva să fie lovit. Am acceptat acest lucru. Nu l-am uitat şi nu cred că îl voi uita vreodată. Nu pot promite că niciodată nu voi mai avea o astfel de reacţie de frustrare (n.r. - prin lovirea mingii), dar, cu siguranţă, voi face tot posibilul ca un astfel de episod să nu se repete. Voi considera o lecţie ceea ce s-a întâmplat la New York“, a spus Djokovici.