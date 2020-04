Dinamo, eliminată din Liga Campionilor la handbal masculin! Decizii de ultimă oră ale EHF + reacţii: „Ne-a învins un virus“

EHF a decis că în luna iunie nu vor putea fi organizate meciuri internaţionale de handbal şi, în consecinţă, a luat decizii drastice pentru încheierea sezonului 2019/2020.

Sub presiunea începerii unui nou contract de marketing în valoare de 500 de milioane de euro ce începe la data de 1 iulie, Liga Campionilor la handbal masculin se va încheia cu un Final Four disputat pe 28 şi 29 decembrie, cu Barcelona, Kiel, PSG şi Veszprem, echipele care au terminat pe primele două locuri grupele A şi B, considerate de elită, scrie ProSport. Ajunsă în „optimi” din Grupele C şi D, Dinamo va fi despăgubită cu o sumă ce depăşeşte 75.000 de euro. O altă consolare este şi faptul că EHF a oferit echipei Dinamo un wildcard pentru ediţia următoare a Ligii Campionilor.

Deciziile au fost luate în lumina pandemiei COVID-19, după monitorizarea intensivă a situaţiei actuale, inclusiv analiza măsurilor guvernamentale, cum ar fi restricţiile de călătorie şi interdicţiile pentru evenimentele majore. Scopul general a fost finalizarea sezonului 2019-2020 în cel mai bun mod posibil. În acelaşi timp, construirea fundaţiei pentru a începe sezonul 2020-2021 într-un mod structurat, cu cel mai mic impact posibil din sezonul curent. S-a avut în vedere faptul că toţi actorii de handbal se vor confrunta cu un nou ciclu de competiţie şi un alt ciclu economic.

EHF

Decizie amânată în cazul Ligii Campionilor la feminin

CSM Bucureşti şi SCM Rm. Vâlcea au de aşteptat în continuare luarea unei decizii finale în ceea ce priveşte soarta sezonului lor european. Comitetul Executiv al Federaţiei Europene de Handbal studiază posibilitatea orgănizării unui turneu final cu toate cele opt echipe calificate în sferturile de finală, penntru a juca sferturile de finală împreună cu semifinalele şi finalele la Budapesta (joi şi sâmbătă / duminică, 3, 5 şi 6 septembrie). Cert este că sferturile de finală au fost anulate pentru luna iunie.

Dacă sferturile de finală nu se vor putea juca, cele mai bune două echipe din grupele principale, Metz Handbal, Team Esbjerg, Györi Audi ETO KC şi Brest Bretagne Handbal, se califică direct în Final Four, iar România rămâne fără reprezentantă.

România s-a calificat la Euro 2020 în baza clasamentului de la Euro 2018

S-au luat decizii importante şi în ceea ce vizează competiţiile echipelor naţionale. Naţionala feminină a României, care învinsese în primele două jocuri Ucraina şi Insulele Feroe, s-a calificat automat la Campionatul European din Danemarca şi Norvegia, fără a mai fi nevoită să joace cele patru partide rămase de disputat din grupa preliminară. Pe baza clasamentului feminin EHF EURO 2018, Franţa, Rusia, Olanda, România, Suedia, Ungaria, Muntenegru, Germania, Serbia, Spania, Slovenia, Polonia, Cehia, Croaţia plus ţările gazdă vor merge la Euro 2020.

În schimb, naţionala masculină a României nu mai are nicio şansă să se califice la Mondialul din 2021, organizat de Egipt. EHF a decis participantele la CM 2021 pe baza clasamentului final al EURO 2020: Slovenia, Germania, Portugalia, Suedia, Austria, Ungaria, Belarus, Islanda, Cehia, Franţa. Spania, Croaţia şi Norvegia. Danemarca va fi prezentă din postura de campioană mondială en-titre. România ar fi trebuit să treacă de Bosnia şi Ungaria pentru a evolua la Campionatul Mondial.

Reacţiile din tabăra lui Dinamo: Ne-a eliminat un virus!



Dan Savenco, căpitanul echipei Dinamo, pentru ProSport Este dureros, este frustrant, este munca noastră de un an de zile. Nu am pierdut niciun meci în acest sezon, dar acum nu mai avem şansa să ne luptăm cu cei mari. Şi handbalul românesc are de pierdut, era vorba şi despre imaginea ţării, nu doar a clubului Dinamo. Dar ce putem face? Ne-a eliminat un virus!