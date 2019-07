Dinamo, debandada continuă: Ce a putut să zică Florin Prunea, când a fost întrebat despre antrenorul echipei

Au trecut 8 zile de când Dinamo l-a pierdut pe Eugen Neagoe, tehnician doborât de probleme cardiace în timpul meciului cu CS U Craiova din etapa a doua.

Partida respectivă s-a încheiat cu o nouă înfrângere a „câinilor“, care, oricum, începuseră sezonul catastrofal, cu un 0-5 cu Viitorul. A urmat, în weekend, un nou eşec, 0-1 cu rezervele CFR-ului, iar acum Dinamo are cel mai slab start de campionat din istoria ei de 71 de ani! Şi drama şi mai mare e că, la ce se întâmplă la club, conducătorii dau impresia că nu conştientizează gravitatea situaţiei!

De când Neagoe a ajuns la spital – de unde a fost externat între timp – s-au vehiculat mai multe nume pentru înlocuirea sa. Iniţial, s-a spus că Viorel Moldovan va ajunge în „Ştefan cel Mare“, însă această variantă nu s-a concretizat, deocamdată, în condiţiile în care fostul atacant e sub contract cu Chindia Târgovişte. Apoi, vineri, s-a scris că Leo Grozavu (liber de contract) va prelua echipa, însă nici acest lucru nu s-a întâmplat, fiindcă tehnicianul de 51 de ani ar fi cerut garanţia că va fi lăsat în funcţie timp de 6 luni.

În aceste condiţii, secundul lui Neagoe, Sebastian Moga, a condus Dinamo în Gruia, rezultatul fiind o nouă înfrângere. După aceste trei partide pierdute, pentru bucureşteni urmează acum o serie de meciuri, aparent mai uşoare, dar care, prin prisma startului ratat de campionat, au devenit cruciale. Vorbim despre confruntările cu Academica Clinceni (acasă), Poli Iaşi (deplasare), Chindia (deplasare) şi Hermannstadt (acasă).

Dacă Dinamo îşi va continua seria eşecurilor şi după aceste jocuri, salvarea de la retrogradare va deveni o misiune infernală. Problema e că în acest moment nu se ştie cine va antrena echipa în acest moment crucial al sezonului! Iar discursul lui Florin Prunea, la Digi Sport, a arătat, încă o dată, că şefii roş-albilor sunt complet depăşiţi de situaţie!

„Concret, antrenamentul de azi (n.r. – luni), care se va desfăşura după-amiază, va fi condus de Sebi Moga, asta e tot ce vă pot spune. Mâine (n.r. – marţii) va fi o altă zi, vom vedea. Cert e că de vineri, pentru noi, începe un nou campionat“, a fost declaraţia dată de preşedintele roş-albilor!

Întrebat, totuşi, cine şi cum ar trebui să producă o schimbare în jocul echipei, Prunea a oferit un alt răspuns vag: „Trebuie să arătăm altfel. Trebuie să dăm drumul la treabă şi să facem puncte. N-a fost linişte la noi, s-au adunat multe probleme. Sebi Moga s-a consultat cu Eugen Neagoe, vorbim în fiecare zi cu el. Am renunţat la nişte jucători care nu erau de Dinamo. Am adus nişte jucători care resimt presiunea de la Dinamo. E un campionat lung. N-avem de ales, suntem aproape de jucători“.

Viorel Moldovan speră: „Dinamo? Nu se ştie“

Chiar dacă nimeni nu recunoaşte acest lucru, senzaţia generală e că Dinamo trage de timp, deşi e într-o situaţie în care nu prea îşi permite acest lucru, pentru a obţine semnătura lui Viorel Moldovan.

Antrenorul de 46 de ani, care a promovat cu Chindia în Liga I, şi-ar dori şi el să-şi încerce norocul în „Ştefan cel Mare“, însă nu poate grăbi lucrurile, fiind sub contract cu trupa din Târgovişte. Totuşi, după înfrângerea de duminică, cu Craiova, Moldovan a lăsat de înţeles că pista Dinamo e, în continuare, deschisă.

„Nu vreau să discut acest subiect, sunt antrenorul Chindiei şi nimic mai mult. De ce mă întrebi de Dinamo? Eu cred că Dinamo atrage, indiferent de situaţie, foarte mulţi antrenori. E un challenge interesant, dar nu vreau să fac mai multe comentarii. Nu vreau să dezvolt subiectul. Eu sunt sub contract şi trebuie să-l respect. Ce vreau eu are prea puţină importanţă în momentul de faţă, din moment ce sunt sub contract“, a spus Moldovan. Apoi, chestionat dacă îi pare rău că a ratat şansa de a ajunge la Dinamo, el a răspuns enigmatic: „Nu se ştie“.

Leo Grozavu nu ne interesează. Cât despre Viorel Moldovan, el e sub contract cu Chindia. Florin Prunea preşedinte Dinamo

