„Desculţii“ în rai: Povestea fascinantă a echipei din Filiaşi, ajunsă printre cele mai bune opt din Cupa României

CSO Filiaşi înşiră victoriile în Cupa României, indiferent de calibrul adversarului, de parcă ar fi o gospodină care agaţă rufele pe sârmă, fără să ţină cont dacă haina pe care o foloseşte duminică, la biserică, atârnă lângă salopetele unsuroase de muncă.

Oltenii au eliminat, pe rând, CS Cârcea, Vediţa Coloneşti, Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Liga 2) şi UTA (Liga 1). Iar în optimile de finală a venit rândul sibienilor de la AFC Hermannstadt (Liga 2): 1-1 după 90 de minute, 2-2 după prelungiri, 4-3 la penalty-uri. Vorbim despre un rezultat istoric, Filiaşi ajungând, în premieră, în sferturile cupei.

„E uriaş ce am realizat!“

Eroul echipei a fost nimeni altul decât portarul doljean Florin Şerban, care şi-a spălat păcatele din timpul meciului, el gafând la prima reuşită a ardelenilor. „Am fost o familie, aşa cum suntem mereu, şi am reuşit să facem încă o minune pentru Filiaşi. N-am avut neapărat o strategie de a mă duce doar în dreapta mea la toate loviturile, mai puţin la final, când m-am dus pe stânga şi a fost cu noroc. Aşa am simţit, aşa am făcut. Pentru noi, ce am realizat e uriaşׅ“, a spus goalkeeper-ul la finalul partidei. „Mă simt fabulos, sunt mândru de aceşti copii minunaţi. Felicitări băieţilor, care s-au impus în faţa unei formaţii puternice! Nu cred că va mai exista aşa ceva în acest oraş. Să ajungi în primele opt echipe ale ţării e ceva unic“, a adăugat tehnicianul Mario Găman, antrenorul care va părăsi echipa pentru a prelua Viitorul Pandurii Târgu Jiu, în locul lui fiind numit actualul vicepreşedinte, Alin Pîrvuică.

Fraţii au făcut istorie: portarul Florin Şerban a apărat trei lovituri de pedeapsă, iar Alin Şerban a transformat ultimul penalty. E ceva unic! Mario Găman antrenor Filiaşi

Fără ambulanţă, au pierdut un meci

Situat la jumătatea distanţei dintre Craiova şi Târgu Jiu, tot pe Jiu, Filiaşul, o urbe cu o populaţie de 16.000 de persoane, are club de fotbal în Liga a 3-a din 2015.

O formaţie care nu rupe gura târgului, care de obicei se zbate la jumătatea clasamentului. În acest sezon, trebuie să lupte serios să nu retrogradeze, e pe 8 din 10 echipe. Se pare că le va fi greu, mai ales că în ultima etapă, pe teren propriu, au pierdut la „masa verde“ pentru că n-aveau ambulanţă la stadion, aşa cum prevede regulamentul competiţional!

„Salvarea n-a mai ajuns la meci. Aşteptam să vină de la Craiova, dar cei de acolo au crezut că data de disputare a partidei e alta“, s-a plâns preşedintele clubului, Florin Spânu.









Cupa României, ediţia 2021-2022, optimi





Marţi





CSO Filiaşi – Hermannstadt 2-2 (4-3 după penalty-uri)





Gaz Metan – Chindia 0-1





Dinamo – FC Argeş 1-2





Miercuri





Baia Mare - CS U Craiova 0-4





FC Voluntari – FCSB 3-0 la masa verde





Joi





Buzău – Dunărea Călăraşi 3-0





„U“ Craiova – Sepsi 0-1





Poli Timişoara – Rapid 2-0