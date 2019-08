Dan Petrescu vrea să ia masa cu Robbie Williams. Ce s-a întâmplat la precedenta întâlnire dintre antrenorul CFR-ului şi celebrul cântăreţ englez

Cei doi se ştiu de pe vremea când ”Bursucul” juca pentru Chelsea, iar Petrescu are o amintire inedită cu acesta.

”Cu Robbie Williams am o poveste foarte interesantă. Eram la Chelsea şi am jucat la Sheffield, cu Sheffield Wednesday. Şi am bătut cu 3-1 şi am dat gol. După meci, la hotel, eram cu prima mea soţie, cu Dana, şi a vrut să îi ceară autograf lui Robbie Williams şi s-a dus la el şi i-a zis <<Please, give me...>> şi el a zis <<Îţi dau dacă îmi dă soţul tău mie un autograf>>. Adică să îi dau eu lui autograf. Şi i-am dat lui autograf şi el la soţie.

Şi acum am vorbit unde o să mănânce, l-am rugat duminică seară, am vorbit cu cineva să vorbească cu el să mergem împreună la cină. Să vedem dacă mă mai ţine minte şi dacă mai ştie acea fază. Nu mă laud, ăsta e adevărul. Şi sper ca duminică seară să mă întâlnesc cu el, n-am mai văzut oricum un concert, muzică, de când m-am apucat de antrenorat am cam lăsat-o moale. Vreau să mă întâlnesc cu el după, nu ştiu, cred că termină dimineaţă, oricum duminică seară nu prea dorm nici eu că o să fie meciul cu Celtic şi trebuie pregătit şi sper să mă întâlndesc cu el”, a povestit Dan Petrescu.

