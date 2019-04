CFR, criticată vehement: „Echipa lor nu face trei pase!“. Un fotbalist al Craiovei a răbufnit după remiza de duminică

CFR Cluj nu excela la capitolul fotbalului ofensiv nici înainte de revenirea lui Dan Petrescu pe bancă, însă de acum lucrurile sunt clare: închiderea porţii e prima preocupare a ardelenilor!

Şi, teoretic, nici n-ai ce reproşa „Bursucului“. Asta deoarece o regulă nescrisă a fotbalului spune, clar, că defensiva îţi câştigă trofeele! Duminică seară, CFR a jucat la 0-0 pe „Ion Oblemenco“, într-o partidă în care, totuşi, echipa care era „condamnată“ să câştige era Craiova. Aflată la şapte puncte de locul 1 şi venind după două eşecuri cu FCSB, în play-off, şi cu Viitorul, în Cupa României, formaţia olteană a avut o ultima şansă de a reintra în lupta pentru titlu. A irosit-o însă, iar, după meci, craiovenii au dat vina pe...adversarii lor!

„Au avut două faze din nimereală, devieri. N-au făcut nimic, CFR nu m-a surprins cu nimic. N-au făcut trei pase! Egalul ăsta e o bucurie pentru ei. Dacă aşa vor să ajungă în Liga Campionilor...“, a acuzat mijlocaşul Alexandru Mateiu. Chiar dacă, după aspectul jocului, nici Craiova n-a rupt gura târgului, Materiu a văzut alt meci din teren: „Noi am controlat tot jocul. Noi am pasat, noi am vrut să construim, ei n-au construit deloc, n-au făcut nimic. Sunt foarte supărat“.

Inclusiv antrenorul Devis Mangia a „înţepat“ formaţia vizitatoare pentru remiza albă din Bănie: „A fost un meci închis, ca toate meciurile cu CFR Cluj“.

CFR se apără foarte bine şi, dintr-o nimereală, dă un gol şi se închide la 1-0. Alexandru Mateiu mijlocaş CS U Craiova

