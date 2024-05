INTERVIU Drd. Emanuela Gheorghiță. „Îngrijirea tenului trebuie să fie de la tinerețe, dar în diferite faze, cu diferite produse“

Tenul trebuie să beneficieze de o atenție mai mare, de timpuriu, deoarece este porțiunea de piele cea mai expusă factorilor externi, precum poluarea şi razele UV.

Emanuela Gheorghiță a terminat Facultatea de Farmacie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București, apoi a finalizat un master în Formulare cosmetică, iar în prezent este doctorand al Secției de Botanică farmaceutică și Biologie celulară în cadrul aceleiași universități. Pasiunea și cunoștințele în domeniul pielii frumoase și sănătoase le-a direcționat și către o afacere de succes cu produse cosmetice.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Ema Gheorghiță a explicat cât de important este să ne îngrijim pielea încă din tinerețe, dar mai ales să știm rutina ce trebuie urmată în funcție de vârstă și de nevoi. De asemenea, ea a subliniat că frumusețea vine și din interior – alimentația, somnul și nivelul de stres fiind câțiva factori al căror impact se vede pe tenul nostru. Ema Gheorghiță a vorbit și despre creme și eficiența lor, dar și despre așteptările pe care ar trebui să le avem de la o rutină de skincare.

„Weekend Adevărul“: De unde vine pasiunea ta pentru chimie și știință?

Ema Gheorghiță: De la mama. Ea este cred cel mai bun pedagog în viață pe care l-am întâlnit. De asemenea, profesori universitari care îmi sunt alături la doctorat, dar nu am cum să uit metoda prin care mama m-a învățat primele noțiuni despre chimie, câtă răbdare a avut, cum eu nu mă duceam să mă joc cu copiii afară. Nu aveam această pasiune pentru că mie îmi plăcea să rezolv probleme la chimie. Îmi plăcea să vizualizez reacția chimică, să-mi dau seama cum interacționează compușii, masele moleculare, tot. Deci mi-a plăcut datorită mamei mele, ea a fost cea care mi-a conturat acest univers în subconștient.

Facultatea de Farmacie cum ai ales-o?

Inițial, trebuia să mă duc către Medicină. Nu am mai urmat acest drum deoarece în clasa a XI-a am aflat că la Medicină se face doar biochimie. Așa că am studiat în continuare doar chimia și pe ultima sută de metri am hotărât să aleg Facultatea de Farmacie.

Azi ești doctorand la Facultatea de Farmacie. Ai depășit statutul de farmacist și te-ai dus spre cercetare, spre știință, dar mai ales către zona de frumusețe, de cosmetică. Care este chimia frumuseții pentru tine?

Chimia frumuseții este ca o reacție care are loc în interiorul nostru, frumusețea care se răspândește în exterior și pe care noi o emanăm. Eu așa văd chimia frumuseții: un amestec de reactanți care provin din interiorul tău, coroborați și armonizați de ceea ce aducem pe piele de înaltă și de foarte înaltă calitate.

Te vezi toată viața stând în laborator și cercetând reacțiile chimice, ingredientele cosmetice?

Da, categoric. Pot să stau și până la 6:00 dimineața în laborator, o fac cu plăcere, chiar dacă a doua zi am ochii scoși (râde).

Obrazul frumos se întreține din tinerețe

Când începe pielea să îmbătrânească?

Pielea începe să își piardă din componente începând cu 30 de ani. Pe la 25 de ani, componentele de colagen de la nivelul dermului încep să dispară, dar într-o fază foarte, foarte lentă. Ulterior, pe la 35-40 de ani, aceste pierderi se accentuează, foarte pregnante devenind în perioada de premenopauză și menopauză.

Din ce perioadă recomanzi îngrijirea tenului?

Îngrijirea tenului trebuie să fie de la tinerețe, dar în diferite faze, cu diferite produse. Nu va fi o îngrijire constantă, în același mod, cu același tip de produs la 20 de ani, același tip de produs la 30 de ani sau aceleași proceduri cosmetice. Procedurile cosmetice, inclusiv cremele sau produsele cosmetice folosite, diferă în funcție de vârstă. Substanțele active necesare tenului diferă la fel în funcție de vârstă. De asemenea, trebuie să ne mai uităm la acest proces de îmbătrânire a tenului și la moștenirea genetică pe care o avem. Unele studii clinice spun că 50-60% ar fi factorul genetic care ar induce îmbătrânirea, dar cu o aplicare, cu o prevenire și cu o atenție riguroasă putem să contracarăm acest 50-60% și să reducem până la 30%, astfel încât dacă avem grijă de pielea noastră cu produse de foarte bună calitate, într-un mod constant și cu o rutină completă, ajungem să prevenim și să influențăm factorul genetic. Ecuația ar însemna doar 30% și 70% să fie factorul extrinsec pe care putem să-l lucrăm.

Din experiența ta și din cercetările pe care le faci, care tip de ten îmbătrânește sau este predispus la o îmbătrânire mai rapidă?

Tenul uscat este predispus la o îmbătrânire mai rapidă și vizibilă. Acesta pierde din hidratare, din componentele emoliente, acizii grași, acidul hialuronic, cantitatea de apă, agenții umectanți de pe piele – practic, aici este carența tenului uscat. Se și vede acel aspect tern pe care noi îl înțelegem și îl traducem la nivel vizual prin ridurile care apar odată cu deshidratarea tenului. Dacă persistăm în această uscare, dacă lăsăm tenul să rămână uscat și nu venim și cu un aport intern, de apă, și extern, cu agenți emolienți, hidratanți, atunci riscăm ca ridurile de la suprafața pielii, de la suprafața epidermului să se ducă mai adânc, la nivel de derm, și să se accentueze și mai mult.

Cei șase cavaleri ai frumuseții

Știu că tu ai o abordare holistică a ceea ce înseamnă îngrijirea pielii și referindu-ne strict la o piele sănătoasă, pentru că nu abordăm doar factorul frumusețe. Ce înseamnă pentru tine acest wellbeing pentru piele?

Într-adevăr, am adoptat o abordare holistică, pe care o iau foarte mult în serios. Cred că există un echilibru între somn, alimentație, activitate fizică, nivelul de stres și manifestarea ta către exterior a ceea ce îți dorești și a cât de fericit îți dorești să fii – bineînțeles, împreună cu rutina de skincare, ceea ce aplici pe piele. Deci cred că acești șase factori menționați până acum lucrează împreună și au cumva drepturi egale în definiția frumuseții sau în definiția de wellbeing pentru piele. Eu asta încerc să implementez și în viața mea. Este destul de dificil, bineînțeles – poluarea, stresul nu prea țin de tine. Însă dieta și activitatea fizică țin de fiecare în parte. Este necesară o voință de fier. Și eu am trecut prin asta. Credeți-mă că dacă te trezești de cinci ori într-o săptămână, faci jumătate de oră de activitate fizică și efectiv te lupți cu tine în primele 5-10 ședințe, după aceea îți intră în obișnuință și nu o să ți se mai pară atât de greu. Jumătate de oră pierzi pe social media sau te duci la sală să faci mișcare? La fel și în privința alimentației sănătoase: după ce încerci de mai multe ori să mănânci corect, nutritiv, începe să îți placă.

Ce se întâmplă cu pielea când mâncăm zahăr? Ce reacție produce zahărul mâncat zilnic și uneori chiar în exces, încât ajunge să deterioreze și pielea?

Se duce exact în colagenul din derm. Zahărul este o moleculă care penetrează, o distribuție tisulară destul de vastă sau, așa cum este expresia „ca vodă prin lobodă“, zahărul, ducându-se foarte liber prin organism, ajunge la nivelul colagenului, îl imobilizează și face o reacție de glicare. Această reacție determină colagenul să fibrozeze, să se întărească în timp. Deci, dacă trecem la un stil de viață sănătos de la un punct zero și ne menținem stricți în ceea ce facem, se poate remedia, dar într-un procent foarte mic. Ne bazăm pe capacitatea noastră de regenerare și de noi sinteze moleculare pe care organismul le poate avea. Dar și asta până la o anumită vârstă, undeva la 40-50 de ani, din momentul în care încep premenopauza, menopauza. Din acel moment se pierde foarte mult și din hidratare, și din colagen, se schimbă structura dermului și densitatea osoasă. Se accentuează ridurile, pierdem și din stratul de hipoderm, din stratul de țesut gras, care în anumite zone este foarte benefic pentru trăsăturile noastre fizionomice. Așadar, da, are loc un întreg proces de schimbare după o anumită vârstă, mai ales după aceste schimbări hormonale.

Eficiența, în funcție de obiectiv

Ce înseamnă de fapt o cremă eficientă?

O cremă care funcționează pentru obiectivul pe care tu îl ai. Sunt creme antiacneice, creme anticuperozice, creme terapeutice, cremele dermato-cosmetice care au indicație pentru anumite patologii, care, după părerea mea, ar trebui tratate de medicul dermatolog și la indicația specialistului. O cremă eficientă este una care are rezultate clinice care atestă efectul ei. Mai pe scurt, eu când cumpăr o cremă mă uit să fie testată pe un lot de pacienți cu cel puțin 20 de subiecți. Altfel nu o cumpăr.

Ce trebuie să conțină o cremă eficientă pentru femeile care sunt în premenopauză sau menopauză?

Noi discutăm acum despre cremele cosmetice, de exemplu, cele antirid, care se adresează unui anumit target de vârstă și își fac efectul pentru ceea ce presupune schimbarea anatomică și fiziologică a pielii femeilor care sunt în perioada de premenopauză, inclusiv menopauză. Aici este necesară o cremă care este mai grasă, o cremă care conține fitoestrogeni, adică acel estrogen care este luat din plante, de o cremă care ajută la regenerarea epidermei și de o cremă care penetrează foarte bine. Este important ca substanțele active să penetreze pielea care este destul de pretențioasă, ori sunt anumite condiții de structură chimică, de mărime moleculară, ca o substanță chimică din crema respectivă să pătrundă. Trebuie să existe excipienți care să conducă substanța respectivă către zona de acțiune. Acei excipienți trebuie să arate că îndeplinesc efectul dorit la o testare clinică.

Ridurile eterne

În cât timp se vede eficiența? Sunt atât de multe branduri, atâtea game pe care le găsești oriunde și toate îți promit că, în trei luni, îți reduc ridurile. Sigur că e marketing, dar din punctul tău de vedere, o cremă cinstită în cât timp își atinge randamentul?

Între 28 până la 45 de zile, maximum 60 de zile. Dacă este un ten matur, o persoană care este la menopauză, epidermul se regenerează în maximum două luni. Dar ca o cremă să aibă efect la nivel de riduri mai adânci, care ajung la nivelul dermului, să schimbe structura, să și resintetizeze colagenul, să redensifice colagenul, este necesar să fie folosită pe o perioadă de șase până la nouă luni, constant. Acest proces de redensificare a dermului, de regenerare a dermului apare în luni de zile, șase până la nouă luni. O să vedem doar ridurile fine, reduse la nivelul epidermului.

Am văzut diverse comentarii în privința anumitor creme despre care persoanele respective spun că și în urma folosirii constante, ridurile sunt tot acolo...

Un rid de expresie poate să fie redus dacă pui substanțele corespunzătoare. Spre exemplu, există o peptidă care îți relaxează musculatura și se pot vedea după două săptămâni rezultatele pe ridurile de expresie.

Skincare, în funcție de expunerea la UV

Noi avem tendința să ne concentrăm pe produsele pentru ten. Dar avem piele pe întreg corpul. Principiile unei creme sunt aceleași și pentru cremele de corp? Care este regula unei liste de ingrediente active?

Din punctul meu de vedere, principiile de skincare sunt aceleași. Fața trebuie întreținută la fel precum corpul. Da, fața are nevoie de cremă de două ori pe zi, pentru că este mai expusă la soare, mai expusă la agenții poluanți, și corpul mai mult seara. Nu că nu ar fi benefic și dimineața să aplicăm creme de hidratare sau creme antiaging pe corp, dar din cauza confortului, este bine ca în fiecare seară să ne aplicăm o astfel de cremă pe tot corpul care nu este expus la poluare atât de des cum sunt fața, zona gâtului. Corpul nu este expus la factorii UV atât de des. Este foarte bine ca în fiecare seară să aplicăm o cremă de hidratare, o cremă de protecție, de antiaging, antioxidantă, revitalizantă, și pe corp, pe zona mâinilor, a decolteului, coatelor, a brațelor, mai ales pe timpul verii. Atenție la zona coatelor și a genunchilor: pielea se deshidratează destul de repede și este indicat să se aplice creme mai grase, mai emoliente.

Și exfolierea?

Exfolierea este benefică, dar este bine să fie făcută la sfatul unui dermatolog. O exfoliere făcută într-un mod greșit poate să fie chiar dăunătoare pentru piele și poate duce la o restructurare total haotică a întregului epiderm încât poate să-ți facă mai rău decât bine. De aceea, înainte de a face un peeling, eu aș recomanda să se discute întâi cu medicul dermatolog.