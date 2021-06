Cea mai frumoasă poveste, înainte de Euro 2020: A învins cancerul, acum e în echipa Italiei

În aşteptarea partidei, Rai Uno a prezentat povestea frumoasă a lui Gianluca Vialli (56 de ani). Fostul mare atacant italian a învins cancerul pancreatic şi va fi la Euro 2020, în calitate de şef al delegaţiei italiene.

Vialli a încheiat şedinţele de chimioterapie, acum doi ani, iar anul trecut, în aprilie, i s-a spus că s-a vindecat complet. Digi Sport a preluat declaraţiile lui Vialli pentru Rai Uno.

„Cancerul e un tovarăş de călătorie nedorit, dar nu pot sta pe loc. Boala s-a urcat în acelaşi tren cu mine şi trebuie să merg mai departe, să călătoresc fără să renunţ vreodată, sperând că, într-o bună zi, acest musafir nedorit va obosi şi va pleca liniştit. Am încă atât de multe lucruri pe care vreau să le fac în această viaţă. Îmi dau seama că oamenii se pot uita la mine, pot vedea că am trecut peste boală şi sper că şi ei ar putea face la fel. Am fost fotbalist şi poate şi din acest motiv sunt un om puternic. Dar această boală mi-a demonstrat că pot să fiu fragil şi vulnerabil, în acelaşi timp“, a declarat Vialli.