Carla Suarez Navarro, deznodământ în lupta cu cancerul! Anunţul făcut de sportivă

La mai bine de jumătate de an de la acea veste, sportiva în vârstă de 32 de ani a anunţat că terapia pe care a urmat-o a dat roade şi că a reuşit să scape de cumplita boală "Astăzi am terminat în sfârşit tratamentul şi pot spune deja că am învins limfomul. Au fost câteva luni diferite, în care a trebuit să mă confrunt cu o realitate pe care nu o cunoşteam. Fiind disciplinată şi ascultând în permanenţă sfatul medicului, s-au pus bazele pentru a depăşi boala. Vă mulţumesc tuturor. Fiecare mesaj de încurajare mi-a adus multă putere. Recunoştinţă infinită întregului personal medical care are grijă de noi în fiecare zi. SUNT VINDECATĂ!", a scris sportiva, joi, pe reţelele de socializare.

Potrivit mundodeportivo.com, citat de news.ro, în cadrul protocolului pentru astfel de afecţiuni, Carla Suarez va trebui să efectueze un control preventiv la trei luni pentru a vedea evoluţia după tratament.

Carla Suarez Navarro intenţionează să revină în circuitul feminin de tenis la turneul de la Roland Garros, unde are garantat accesul pe tabloul principal, datorită poziţiei ocupate în clasamentul WTA, locul 94